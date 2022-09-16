نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أفضل طريقه تبييض الوجه بسرعة لنضارة فورية من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على طريقه تبييض الوجه بسرعة يوجد بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتبييض البشرة بشكل آمن ولا تتسبب في حدوث أضرار على المدى الطويل عند استخدامها مثل بعض المواد التي المكونة من المواد الكيميائية التي تضر البشرة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور التالية طريقة تبييض الوجه بسرعة في المنزل بالتفصيل.

طريقه تبييض الوجه في المنزل

خلطة الزيوت الطبيعية طريقه تبييض الوجه بسرعة

يتم تجهيز 30 جرام من زيت جنين القمح ويخلط مع نفس المقدار من زيت الذرة وزيت اللوز الحلو وتقلب الزيوت سويا ثم يتم توزيعها على البشرة وتترك طوال الليل وفي الصباح يتم شطفها ويتم تكرار ووضع هذا الخليط من الزيوت الطبيعية على البشرة يومياً وسوف تحصلين على نتائج فعالة خلال 15 يوم.

وصفة اللوز المطحون واللبن الزبادي

يتم تجهيز ملعقتين من اللوز المطحون مع ملعقتين من لبن الزبادي وتخلط المكونات سويا ثم يتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويتم تجفيفه ويفضل استخدامه بشكل يومي مع وضع كريم مرطب.

خلطة عصير الليمون وماء الورد

عصير الليمون يحتوي على بعض المواد الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة بجانب التخلص من البقع الداكنة وآثار حب الشباب وتفتيح الهالات السوداء وتنظيف للبشرة ويساعد على التخلص من الأتربة والأوساخ العالقة على الوجه.

يتم تجهيز ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من ماء الورد ويتم توزيعها على البشرة ويترك حتى يجف تماماً ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه ووضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

تفتيح البشرة بالالوفيرا

الألوفيرا تعمل على ترطيب البشرة وتفتيح لونها بشكل فعال وتساعد على التخلص من التصبغات الجلدية بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

يتم تجهيز ورقة من نبات الصبار واستخلاص الألوفيرا الموجودة فيها أو يمكن شراؤه جاهزاً ووضع على البشرة يترك من لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ ووضع كريم مرطب للبشرة ويفضل استخدامه بشكل يومي في المساء.

خلطة الكركم واللبن الزبادي للتفتيح

الكركم يعطي نتائج فعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة حيث يتم خلط ملعقة صغيرة من الكركم الناعم مع نصف كوب من لبن الزبادي وتخلط المكونات سويا ثم يتم توزيعها على البشرة مع التدليك عدة دقائق ويترك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تماما ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.