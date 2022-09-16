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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم فيتامين سي المذهل لازالة البقع الداكنة والتصبغات والكلف في أقل وقت، كريم طبيعي يجعل بشرتك موحدة اللون مشرقة نضرة وخالية من كل العيوب، سنحتاج إلى الأرز فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، كما يمنح البشرة الترطيب العميق ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ جداً، ونحتاج أيضاً إلى قشر البرتقال فهو غني للغاية بفيتامين سي، مما يفتح لون البشرة ويحسن من نسيج الجلد ويعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي.

كريم فيتامين سي المذهل لازالة البقع الداكنة

يتكون الكريم من العناصر التالية:

برتقالة واحدة.

كوب من الأرز الأبيض.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قطرات من زيت شجرة الشاي العطري (إختياري).

علاج تصبغات البشرة وأثار الحبوب

خذ البرتقالة و قم ببشر قشرتها البرتقالي فقط باستخدام مبشرة ثم اتركه في وعاء جانباً، من جانب آخر خذ مقدار الأرز واغسله بالماء جيداً على الأقل 3 مرات وبعدها ضعه في إناء قابل للطهي وأضف إليه الماء، ثم قم بإضافة نكهة البرتقال وامزجي المكونات جيداً ثم ارفع الإناء على نار منخفضة ليتم نضج الأرز بالكامل، بعد ذلك اطفئ اللهب واترك الخليط يبرد قليلاً لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم ضعه في الخلاط الكهربائي واطحنه جيداً حتى يصبح بقوام يشبه العجين نوعاً ما، بعد ذلك قم بتصفية الخليط باستخدام قطعة قماش قطنية أو مصفاة حتى تحصل على كريم ناعم بدون شوائب نهائياً، أضف زيت اللوز الحلو إلى الكريم الناتج وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي العطري ثم اخلط جيداً للحصول على قوام كريمي متناسق.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

قم بتخزين الكريم في حاوية زجاجية محكمة الغلق ويمكنك حفظه لمدة تصل إلى أسبوعين في مكان بارد ثم يجب حفظه في الثلاجة، ضع الكريم على بشرة نظيفة و قم بتدليكه جيداً حتى يتم امتصاص الكريم تماماً، واستمر في استخدام هذا الكريم يومياً والنتيجة بشرة خالية من البقع والتصبغ، ستحصل على بشرة صافية متوهجة ونضرة وموحدة اللون خالية من أثار حب الشباب والبقع.