نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأفضل والأسرع والأكثر تجربة إليكِ وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند ضعف بصيلات الشعر يتسبب في تساقط الشعر بشكل كبير للغاية وهذا الأمر يؤثر على الشعر ولا يساعد على زيادة طول وكثافة الشعر ويوجد كثير من الأسباب المختلفة المسؤولة عن هذا الأمر منها استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الشعر حيث يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر بشكل أمن سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وصفة القرفة للشعر

القرفة تحتوي على كثير من المكونات التي تعمل على تغذية الشعر وتساعد على تطويل وتكثيف الشعر بشكل آمن حيث يتم خلط كميات متساوية من القرفة مع زيت جوز الهند وتوزيعه على الشعر من الجذور حتى على الأطراف ويتم تدليكه لمدة خمس دقائق بعد ذلك 45 دقيقة ثم يشطف بالماء.

وصفة البيض لتطويل وتكثيف الشعر

هذه الوصفة تعمل على تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلات حيث يتم خلط بيضتين مع ملعقتين من زيت الزيتون وإضافة نصف كوب من الماء وخلط المكونات سويا ثم توزيعها على الشعر الجاف ويترك على الأقل لمدة 35 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر والبلسم.

وصفة الموز لتطويل الشعر

يتم تجهيز ثلاث حبات من الموز وهرسها جيداً وتوزيعه على الشعر ويتم تغطيه بكيس بلاستيك ويترك لمدة 60 دقيقة وبعد ذلك يتم شطفه الشعر بالماء بعد ذلك ويفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

عصير البصل لتطويل الشعر

يتم تجهيز ملعقتين من عسل النحل وعصر بصلة واحدة وخلط المكونات سويا وتوزيعها على الشعر ويفضل تركه طوال الليل وفي الصباح يتم غسله بالشامبو مع وضع أي زيوت معطرة على الشعر للتخلص من رائحة البصل الكريهة.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر

جوز الهند يحتوي على العديد من المواد المفيدة لصحة الشعر حيث يتم تجهيز كمية مناسبة للشعر وتدفئتها قليلاً ثم توزيعها من الجذور حتى الأطراف وخلطها مع ثمرة أفوكادو حتى تصبح متجانسة وتترك لمدة 45 دقيقة ثم شطف الشعر بالماء ويفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا لكي تتمكن من الحصول على أفضل النتائج في وقت قليل.