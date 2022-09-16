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عمر شويل - جدة أيس كريم مثلج بالمانجو طبيعي في المنزل بسهولة، يوجد في كل منزل عشاق لتناول فاكهة المانجو، ولكن هناك بعض الأمهات تعاني مع أطفالها لتناول الفواكه زولكن يحبون تناول أيس كريم مثلج، لذلك سوف نقدم لكل أم طريقة لعمل أيس كريم مثلج بالمنزل بالفواكه الطبيعية، وأيضا صحي ومفيد لأجسام الأطفال، ويعتبر حلوي صيفية لذيذة لدي الكبار والصغار، لذلك سوف نقدم من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني ألذ وأشهي طرق تحضير أيس كريم مثلج بالمانجو طبيعي، فيمكنك تقديم هذا الأيس كريم للضيوف في الصيف كنوع من الحلوي الشهية واللذيذة.

أيس كريم مثلج بالمانجو طبيعي

هناك بعض المكونات البسيطة المستخدمة لتحضير الأيس كريم بالمنزل بنكهة المانجو، فإن المكونات تكون كالأتي:

تحضير عدد من حبات المانجو يكون 3 ثمرات من المانجو.

إعداد كمية مناسبة من كريمة الخفق تكون كوب ونصف.

إحضار كمية من السكر مناسبة تكون بمقدار كوب ونصف فقط.

تجهيز كمية الفانيليا بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

طريقة تحضير الأيس كريم بالبيت

هناك طريقتين لإعداد الأيس كريم المميز بالمنزل اللذيذ والشهي، حيث طريقة تحضير الأيس كريم في بولة أو قوالب الأيس كريم بالمنزل تكون كالتالي: