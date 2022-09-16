نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على أسرع طرق لعمل بروتين طبيعي للشعر المجعد جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل بروتين طبيعي للشعر المجعد عند عمل بروتين طبيعي للشعر يساعد على علاج كثير من المشاكل التي يتعرض لها الشعر بشكل دائم مثل تقصف الشعر والجفاف بجانب أنه يعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر حتى يصبح الشعر كثيف وطويل وهذا البروتين الطبيعي لا يحتاج إلى تكلفة حيث يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية والآمنة تعمل على فرد الشعر المجعد وتجعل ناعم وصحي ولكن يجب المداومة على استخدامه للحصول على أفضل النتائج في وقت قليل.

عمل بروتين طبيعي للشعر المجعد ماسك البيض والزبادي

البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي تعمل على فرد وتغذيه الشعر والزبادي تحتوي على مواد تحافظ على صحة الشعر وتساعده على التخلص من القشرة والفطريات.

طريقة الاستخدام

يتم خفق بيضة واحدة وخلطها مع علبة من الزبادي حتى يصبح الخليط متجانس ثم يتم توزيعها على الشعر ويفضل استخدام صفار البيض في حالة الشعر الجاف أما في حالة إذا كان الشعر دهني يفضل استخدام بياض البيض فقط.

يتم توزيع هذا الخليط على الشعر جيدا ويترك على الأقل لمدة 45 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر يفضل استخدام هذا الماسك على الأقل مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.

ماسك الأفوكادو والموز

هذا الماسك يعتبر بروتين طبيعي للشعر المجعد ويعطي نتائج فعالة من أول استخدام بجانب أنه يقوم بتغذيه الشعر وتقويه ويجعله ناعم بفضل احتواء الأفوكادو على الاوميجا 3.

طريقة التحضير

يتم تجهيز اثنين حبة من الموز مع ثمرة أفوكادو وملعقة من زيت الورد وملعقة كبيرة من زيت جنين القمح وخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

يتم توزيع هذا الماسك على الشعر جيداً من الجذور حتى الأطراف ويترك على الأقل لمدة 60 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء البارد والشامبو الخفيف ويفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

ماسك المايونيز والعسل

هذا الماسك يساعد على علاج الحشرات الموجودة في الشعر وعلاج التقصف حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقة من المايونيز وتخلط جيداً ويتم توزيعها على الشعر وتترك لمده ساعة ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف ويفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة.