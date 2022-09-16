نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع الياباني السحري لعلاج تصبغات البشرة وتوحيد لونها وعلاج عيوبها في آنٍ واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الياباني السحري لعلاج كل مشاكل البشرة وعيوبها في آنٍ واحد، إليكي سيدتي القناع الطبيعي السحري لإزالة الرؤوس السوداء والقضاء على تصبغات البشرة، يبيض البشرة بشكل فوري ويوحد لونها لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الأرز فهو يعتبر سر من أسرار جمال بشرة اليابانيات، يعمل على تعزيز الكولاجين الطبيعي بالبشرة مما يساعد على منع ظهور التجاعيد، كما أنه يحافظ على مرونة الجلد ويمنح البشرة الترطيب العميق والتفتيح المطلوب. القناع الياباني السحري لعلاج تصبغات البشرة يتكون القناع من العناصر التالية: 2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

نصف حبة خيار.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ماء. توحيد لون البشرة وعلاج عيوبها ضع مقدار الأرز في قارورة زجاجية وأضف إليه كوب من الماء ثم أغلق القارورة جيداً واترك الأرز ينقع في الماء لمدة 48 ساعة.

ضع الأرز المخمر في المطحنة الكهربائية بمائه وقم بطحنه جيداً حتى تحصل على مزيج سائل نوعاً ما.

قم بتصفية المزيج في إناء معدني بواسطة شاش أو جورب صيفي للتخلص من بقايا الأرز التي لم تطحن. طريقة تحضير القناع ضع الإناء على نار هادئة مع تحريك المزيج بإستمرار حتى يثقل قوامه ويصبح كريمي ثم ارفعه عن النار واتركه جانباً

خذ نصف حبة الخيار وقم ببشرها بواسطة مبشرة لكي تحصل على الخيار المبشور ثم استخرج العصير و أضفه إلى المزيج الكريمي.

امزج جيداً ثم أفرغ الكريم في وعاء وأضف إليه العسل و زيت جوز الهند ثم تمزج مرة أخرى. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة طبق الكريم على بشرة نظيفة ويمكنك تطبيقه على بشرة الوجه والجسم ثم اتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر جيداً.

كرر تطبيق هذا القناع مرتين في الاسبوع والنتيجة بشرة بيضاء صافية خالية من كل العيوب بشرة بدون تصبغات بقع داكنة وكلف.

احتفظ بالكمية المتبقية من القناع في علبة نظيفة محكمة الغلق واحتفظ به في الثلاجة لمدة 7 أيام، حيث تمكنك هذه الوصفة من علاج تصبغات وبقع البشرة بالإضافة إلى التخلص من أثار حب الشباب وتوحيد لونها.

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