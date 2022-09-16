نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جبارة لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت دايبة ومرملة زي بتاع الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة هي واحدة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع وتأتي بعدة طرق وإضافات مختلفة، حيث أن بعض الناس يأكلونه سادة أو مع مكسرات، والبعض الآخر يأكله بالقشدة لذلك، تبحث كل امرأة في المنزل دائمًا عن طرق لإعداده، وستوضح لك هذه المقالة كيفية تحضير البسبوسة بالزبادي الجاهز باستخدام طرق بسيطة ومكونات بسيطة للغاية من تكاليف كثيرة.

مكونات لصنع البسبوسة بالزبادي

هناك بعض المكونات التي يجب إحضارها من أجل القيام بتحضير أكلة البسبوسة وهي كتالي:-

كوب سميد.

ربع كوب من الزبادي.

كوب زبدة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف شربات.

ربع كوب لوز.

طريقة التحضير لعمل البسبوسة

من أجل القيام بتحضير صينية البسبوسة في المنزل عليك اتباع الاتي:-