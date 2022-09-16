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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كريم منزلي مضاد للشيخوخة والتجاعيد بمكونات طبيعية بسيطة، وصفة اليوم هي تحضير الكريم الطبيعي الرائع المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد في وقت قصير، سنحتاج إلى الكوسا كمكون أساسي بالاضافة إلى نشا الذرة وبعض الزيوت الطبيعية، وكلها عناصر تعمل على ترطيب البشرة تغذيتها ومنحها نعومة وإشراقة طبيعية بشكل جيد؛ وذلك لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها تكافح الشيخوخة المبكرة كظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

كريم منزلي مضاد للشيخوخة والتجاعيد

المكونات اللازمة لتجهيز الكريم بسهولة من المنزل:

2 حبة كوسا.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

مقدار قليل من الماء.

نأخذ مقدار الكوسا ونغسلها جيداً ثم نقوم ببشرها باستعمال مبشرة حتى نحصل على مبشور الكوسا، وبعد ذلك نأخذ قدر مخصص للطهي نضع فيه مبشور الكوسا ونضف إليه 2 كوب من الماء، ثم نرفع القدر على الموقد ونتركه لمدة 20 دقيقة إلى أن تنضج الكوسا ثم نقوم بطحنها جيداً باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بمصفاة للتخلص من بقايا الكوسا التي لم تطحن والحصول على خليط شبه سائل، من ناحية أخرى نضف النشا في وعاء مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف خليط النشا إلى خليط الكوسا.

تقليل تجاعيد الوجه طبيعياً

نخلط جيداً ثم نسكب هذا الخليط في قدر للطهي ونضعه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي، بعد ذلك نفرغه في وعاء ونتركه حتى يبرد ومن ناحية أخرى نضع بذور الكتان في قدر مخصص للطهي مع إضافة كوب صغير من الماء، ثم نضعه على الموقد ليغلي جيداً وعند تكون رغوة بيضاء نطفئ الموقد ثم نقوم بتصفيته، بعد ذلك نضف ملعقة كبيرة من الهلام الناتج إلى كريم الكوسا ونخلط جيداً ثم نضف زيت فيتامين E ونخلط مرة أخيرة، نفرغ الكريم في علبة نظيفة ونخزنه في الثلاجة لمدة 10 أيام ونقوم بتطبيقه يومياً على بشرة الوجه، نتركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر جيداً ومن أول إستخدام سنحصل على بشرة مشدودة، ومع الاستمرار في تطبيق الكريم سنقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً.