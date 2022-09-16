نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة نيويورك تشيزكيك ألذ وأرخص تشيز كيك يمكنك إعدادها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التشيزكيك من أجمل أنواع الحلى التي يمكنك إعدادها في المنزل، وهناك عدة طرق مختلفة لإعداد التشيزكيك، لكن وصفة نيويورك تشيز كيك الساخنة تعد من ألذ الوصفات كما أنها تعد أقل تكلفة من أنواع تشيز كيك الباردة الأخرى،حيث يمكن إعدادها بكمية من الجبن أقل من الأنواع الأخرى، كما يتم إضافة الوصفة لجعلها غنية وصحية ومفيدة للأطفال.

مكونات نيويورك تشيزكيك

250 جرام جبنة فلادلفيا كاملة الدسم

2 بيضة كبيرة

1⅔ كوب (330 جم) سكر

نصف كوب (28 جم) نشاء ذرة

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة

نصف كوب (170 جم) كريمة خفق ثقيلة

للطبقة السفلى

250 جرام بسكويت لوتس (أو أي نوع تفضله).

ربع كوب زبدة ذائبة.

للتزيين

زبدة اللوتس أو حشوة التوت أو أي نوع تفضله.

طريقة تحضير نيويورك تشيزكيك

قومي بتسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايت، وفي تلك الأثناء قومي بوضع قطع البسكويت في محضر الطعام واهرسيسهم، ثم ضيفي الزبدة واهرسي مرة أخرى حتى يصبح المزيج شبيه بالرمال المبللة.

في قالب التشيز كيك افردي البسكويت، وضعيه في الفرن لمدة 10 دقائق.

في وعاء كبير امزجي ربع كمية الجبن مع نصف كوب من السكر، ونشا الذرة معًا على نار سرعة خفيفة حتى تصبح كريمية ، حوالي 3 دقائق ، ثم ضيفي باقي الجبن بالتدريج واستمري في المزج حتى يصبح المزيج ناعم.

قومي بإضافة البيض والفانيليا وامزجي حتى يصبح المزيج خفيف ودسم، ولا تفرطي في خلط التشيزكيك

ضعي قالب الكعكة في وعاء كبير ضحل يحتوي على ماء ساخن (إذا كان القلب مفتوح فاحرصي على تغليف القالب من الداخل بورق الزبدة، أو بورق الفويل من الخارج حتى لا يتسرب الماء للداخل).

ضعي الكعكة في الفرن، واخبزيهحتى يصبح لون الحافة بنيًا ذهبيًا فاتحًا، والجزء العلوي ذهبي فاتح وبالكاد يهتز من الوسط ، سوف يحتاج تقريبًا إلى حوالي ساعة و 15 دقيقة.

إذا كانت الكعكة لا تزال ناعمة حول الحافة ، اتركها تُخبز لمدة 10 دقائق أخرى

أخرج التشيز كيك من الحمام المائي وانقليها إلى رف سلكي ، واتركها تبرد لمدة ساعتين (ولا تحركيها).

بعد ذلك ، اتركي الكعكة في وعاء مغطى واتركيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا قبل التقديم ويفضل أن يتم تركها طوال الليل أو لمدة 6 ساعات على الأقل.

ثم زينيها بزبدة اللوتس الدافئة (يمكن وضعها لمدة دقيقة في الميكروويف) أو أي حشوة أخرى تفضلينها.