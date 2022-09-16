نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري وصفه العرايس الجبارة….كريم الخميرة السحري لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه المبكرة نفخ الخدود وتوريدها هتكون بدر منور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة السحري لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه المبكرة نفخ الخدود وتوريدها، التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة من أهم المواضيع التي تثير النساء وتجذب انتباههم، حيث أن التجاعيد وعلامات التقدم في السن أمر سيئ ومزعج لذلك يجب الاعتناء بالبشرة منذ الصغر من خلال عمل وصفات طبيعية تفيد البشرة وتغذيها وبعيدا عن أي مواد كيميائية ضارة، لذلك وفرنا لكي في هذا المقال طريقة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

كريم الخميرة السحري لتفتيح وشد البشرة

هناك العديد من الطرق المتبعة لإزالة التجاعيد وتنقية البشرة وتوحيد لونها ولكن هذه الطريقة أهمهم وهي كالتالي:

مكونات الوصفة:

3 ملاعق كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر طبق ونضع الخميرة مع النشا فيه ونقلب جيداً.

نضع جل الصبار ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضيف العسل وزيت الزيتون ونستمر في التقليب الجيد حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

احضري غسول الوجه المناسب لكِ واغسلي وجهك جيداً حتى تتخلصي من الشوائب.

جففي بشرتك جيداً من الماء ومن ثم وزعي الخليط على وجهك جيداً.

اتركي الوصفة على وجهك لمدة 30 دقيقة حتي يجف الخليط تماماً.

اغسلي وجهك أولاً بماء دافئ ومن ثم ماء بارد لغلق المسام.

ما هي فوائد النشا والخميرة لتفتيح البشرة؟

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الخليط للوجه وفي أقل وقت ممكن وهي كالتالي:

يعمل الخليط على تفتيح البشرة وشد الخدود ونفخها من أول استعمال للخليط.

من أول استعمال للخليط. تعالج التهابات البشرة والحبوب في أقل وقت ممكن.

يزيل التجاعيد وعلامات التقدم من البشرة.

بعض النصائح لنجاح وصفة النشا والخميرة التفتيح

هذه بعض النصائح للحصول على النتائج المطلوبة من الوصفة وهي كالتالي: