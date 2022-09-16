أصنعي بنفسك الليمون المخلل في البيت مثل الجاهز بالمحلات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الليمون المخلل، من أكثر وصفات الطعام التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت، حيث يعتبر الليمون المخلل من أهم الوصفات الموجودة في موائد دول البحر الأبيض المتوسط ​، خاصة بسبب طعمه الحامض الذي يعشقه الكثير من الناس، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب الكثير من الجهد ويمكن تحضيره في وقت قليل للغاية وبأقل المكونات.

طريقة عمل الليمون المخلل

المكونات:

كيلو ليمون.

ربع كوب من الملح الخشن.

ملعقة عصفر كبيرة.

ملعقة حبة البركة كبيرة.

ربع كيلو فلفل حار.

ربع كيلو فلفل رومي مهروس.

طريقة التحضير:

قومي بشطف الليمون بعناية، ثم اغلي نصف الكمية في وعاء، ودعيه على النار حتى يكتمل سلقه. ارفعي الليمون من على النار وضعيه في مصفاة، ثم يوضع في ماء نظيف لمدة ثلاثة أيام مع القيام بتغيير الماء بشكل يومي بمعدل مرتين في اليوم. امزجي العصفور مع الملح وحبة البركة ثم قومي بوضع سلسلة من الليمون داخل برطمان يمكن غلقه بإحكام. الكمية الباقية من الليمون تفرم جيدًا وتوضع فوق الليمون ثم يضاف مزيج العصفر وبعد ذلك يغلق البرطمان، ويمكن تناوله بعد مرور عشرة أيام حتى يكون الليمون جاهز للأكل.

فوائد تناول المخلل الليمون

قد يخشى البعض من تناول المخلل بوجه عام، وبوجه خاص مخلل الليمون، ظنًا منهم بأنه له الكثير من الأضرار، لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن الليمون المخلل له فوائد كثيرة، حيث أن طريقة التخليل تزيد من فوائد الليمون، ومن فوائد الليمون المخلل ما يأتي: