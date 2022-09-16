نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية سحرية لشد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة بوتوكس طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية لشد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة بوتوكس طبيعي، تتكون الوصفة من تحضير قناع الشمندر المضاد للشيخوخة قناع سحري أقوى من البوتوكس يشد البشرة ويعمل على إزالة التجاعيد بشكل فعال وسريع، تحضير كريم الشمندر المضاد للتجاعيد سنحتاج إلى الشمندر فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات التي تكافح علامات التقدم في السن، كما أن له دور في تحسين صحة الجلد بشكل عام وترطيب البشرة بفاعلية، نحتاج أيضاً إلى الجيلاتين فهو يشد البشرة ويقضي على التجاعيد. وصفة طبيعية سحرية لشد البشرة تتكون الوصفة من العناصر التالية: حبة شمندر أحمر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة أو نشا البطاطس أو نشا الأرز. علاج تجاعيد البشرة نهائياً قم بأخذ حبة الشمندر لتحضير القناع وقشرها لتزيل القشرة الخارجية ثم بواسطة مبشرة قم ببشر الشمندر لكي تحصل على الشمندر المبشور.

قم بتصفية الشمندر المبشور بواسطة قطعة قماش أو جورب صيفي لكي تستخرج عصير الشمندر.

ضع 3 ملاعق كبيرة من عصير الشمندر في وعاء وأضف إليه مسحوق الجيلاتين ثم امزج جيداً. طريقة تحضير الوصفة ضع وعاء المزيج في حمام مائي وارفعه على النار واستمري في التقليب حتى يذوب الجيلاتين.

اترك المزيج جانباً حتى يبرد ثم قم بتطبيقه على البشرة ضعه على بشرة الوجه بعيداً عن منطقة تحت العينين.

اترك القناع حتى يجف على بشرتك ثم قم بإزالته بأطراف الأصابع وبعدها مباشرة ستحصل على بشرة مشدودة ومتوهجة.

قم بتحضير الكريم بإضافة نصف كوب من عصير الشمندر في وعاء وأضف إليه النشا ثم امزج جيداً. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة اسكب المزيج في إناء معدني وارفعه على نار هادئة لمدة 5 دقائق واستمر في تقليبه حتى يصبح كريمي.

أفرغ الكريم في وعاء واتركه قليلاً حتى يبرد ثم أضف إليه هلام الألوفيرا وامزج جيداً ثم احتفظ به في علبة نظيفة وقم بتخزينه في الثلاجة لمدة 7 أيام.

طبق هذا الكريم على بشرتك ثم اتركه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وترطيبها بالكريم المرطب.

ضع هذا الكريم على بشرتك يومياً وستحصل على نتيجة مدهشة من الأسبوع الأول من التطبيق.

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