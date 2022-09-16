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عمر شويل - جدة كيفية التخلص من الشعر الزائد بالوجه والجسم بخلطة طبيعية فعالة 100%، إليكم الوصفات الأكثر فاعلية لإزالة شعر الجسم الزائد بدون آلام باستخدام أبسط المكونات من المنزل، حيث يمكنك استعمالها للحصول على نتائج مضمونة كما أن لها دور كبير في تنعيم البشرة، وتعمل بشكل كبير على إزالة الاحمرار الناتج عن إزالة الشعر وتمنع التحبُب، وذلك لأنها تحتوي على مكونات تزيل الشعر من الجذور بدون الشعور بالآلام المعروفة.

التخلص من الشعر الزائد بالوجه والجسم

المكونات اللازمة لعمل الخلطة الأولى:

ربع ملعقة من القهوة الفورية. ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

في وعاء نضف القهوة الفورية والخل الأبيض ثم نخلط جيداً حتى تذوب القهوة الفورية، بعد ذلك نضف عصير الليمون ونخلط مجدداً ثم نضف الملح ونخلط مرة أخرى حتى يذوب الملح، ثم تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام فيتم استخدام هذه الوصفة بعد إزالة الشعر، نأخذ قطعة قطن ونغمسها في هذا المحلول ونفرك القطن على المنطقة ونستمر بالفرك لمدة دقيقة حتى تمتص البشرة المحلول، ثم نترك المحلول على البشرة لمدة ساعة ثم يغسل ونكرر استخدام هذه الوصفة بعد كل مرة لإزالة الشعر، فبعد الاستخدام الأول سينمو فقط القليل من الشعر الخفيف ومع تكرار استخدام هذه الوصفة لن ينمو الشعر مجدداً، والكمية المتبقية من المحلول نحتفظ بها في الثلاجة.

إزالة الشعر وتنعيم البشرة

المكونات المطلوبة لتحضير الخلطة الثانية:

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

والآن سنقوم بإعداد خليط لإزالة الشعر بإضافة البيكنج بودر في وعاء ثم نضف الدقيق وعصير الليمون، نخلط المكونات مع بعضها قليلاً ثم نضف الخل ونخلط جيداً وبعدها نقوم بإضافة معجون الأسنان، ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي وبهذا يكون الخليط جاهز للاستخدام، نطبق الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم نتركه لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نمسح الخليط بمنديل خشن، سيتم إزالة الشعر مع الخليط بكل سهولة وبدون ألم ولن نحتاج لإزالة موس الحلاقة مرة أخرى، يمكننا استخدام هذه الوصفة كلما أردنا إزالة الشعر ومع تكرار استخدام هذه الوصفة ستموت بصيلات الشعر الزائد ولن ينمو مجدداً.