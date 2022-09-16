إقضي على غمقان الاماكن الحساسة بكريم بانثيتول السحري

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عمر شويل - جدة كريم بانثينول لتفتيح الاماكن الحساسة، كريم بانيثينول لتفتيح الاماكن الحساسة، حيث أن أكثر المشكلات التي تتعرض لها كثير من السيدات هي مشكلة اسمرار الأماكن الحساسة، وبسبب حساسية تلك الأماكن فيكون الخوف كبير تجاه استخدام أي مستحضرات، ولكن يرغبن في نفس الوقت تفتيح المكان وجعل لونه مثل باقي الجسم، وفي نفس الوقت الفتيات المقبلات على الزواج يريدن طرق سريعة حتى لا يتعرضن للإحراج أمام أزواجهن، لهذا قدمت لكم اليوم حل سريع للقضاء على تلك المشكلة وبتكاليف قليلة جداً.

كريم بانثينول لتفتيح الاماكن الحساسة

نبذة عن كريم بانثينول ويطلق على هذا الكريم أسماء أخرى مثل ديكسبانتينول أو فيتامين ب 5، ويتواجد هذا الكريم في مستحضرات التجميل للشعر والبشرة، مكونات الكريم طبيعية لذا لا يوجد منه ضرر فهو يعالج كثير من مشاكل البشرة مثل الاسمرار أو حبوب الشباب أو التصبغات.

المكونات:

حوالي ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

ملعقة من الدقيق.

صابون طبي.

ملعقة من زيت الزيتون صغيرة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق قومي بوضع ثلاث ملاعق من كريم البانثينول ثم ملعقة ونصف من النشا وأضيفي الدقيق واخلطيهم معاً. بعد ذلك ضعي ملعقتين ماء الورد وملعقة زيت الزيتون وعصير نصف الليمونة وامزجي كل هذا معا. افردي الخليط على المناطق الحساسة المراد تفتيحها مثل البكيني والإبط. انتظري حوالي نصف ساعة على الأقل قبل إزالة الخليط.

بعد ذلك يتم شطف المكان بواسطة الصابون الطبي ثم جففيه.

كريم بانثينول وزيت الزيتون لتفتيح المناطق الداكنة

المكونات:

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

وثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: