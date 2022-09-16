نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كفتة البرغل بخلطة وطريقة مميزة جداً ومذاق أكثر من رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحضير كفتة البرغل بخلطة وطريقة مميزة جداً ومذاق أكثر من رائع، وصفة اليوم هي تحضير كفتة البرغل في 10 دقائق فقط مع مذاق رهيب بسبب الخلطة الرائعة. إليكم كفتة البرغل بطريقة مختلفة نوعاً ما في بعض الخطوات عن الطرق الأخرى بدون نقع البرغل تماماً، حيث يتم عجن المكونات بالماء لنحصل على خليط كفتة ناعم جداً وبدون الحاجة إلى مفرمة. بطريقة تحضير سهلة وسريعة بدون بذل الكثير من الجهد نقوم بإعداد كفتة البرغل بخلطة مميزة جداً وطعم مميز.

تحضير كفتة البرغل بخلطة مميزة

المقادير المطلوبة:

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهون 25%.

كوب برغل ناعم أشقر بمقدار 135 جرام.

نصف كوب ماء فاتر.

حبة من البصلويتم فرمها حتى يصبح قوامها ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الريحان المفروم.

في وعاء عميق نضف اللحم المفروم والبصل المفروم مع إضافة البابريكا الفلفل الأسود الريحان والملح، ثم نضف البرغل والماء الفاتر وبعد ذلك نعجن المكونات مع بعضها جيداً يدوياً لمدة 10 دقائق حتى تندمج المكونات وتتداخل بشكل جيد، ثم نأخذ قطعة من خليط الكفتة ونكورها ثم نقوم بتشكيلها إلى قرص بيضاوي أو دائري بسُمك رفيع، بعد ذلك نضعها في وعاء جانبي ونأخذ قطعة أخرى ونشكلها وهكذا حتى ننتهي من كل الكمية.

كفتة البرغل بطعم لذيذ

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة أو شواية جريل نرفعها على النار ونوزع بها حوالي 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وبعد أن يسخن الزيت نقوم برص قطع الكفتة ونقلل درجة الحرارة إلى متوسط ونتابع نضج الكفتة ولونها، عندما تأخذ لون ذهبي من أسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي أيضاً، ويمكننا دهن صينية مناسبة بزيت زيتون ثم نرص قطع الكفتة بها وندخلها الفرن حتى تمام التسوية، بعد ذلك نضعها في وعاء التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بدون بذل الكثير من الجهد والوقت، هشة من الداخل ومقرمشة قرمشة خفيفة من الخارج وبمذاق في منتهى اللذاذة والروعة و يمكننا تقديمها مع معكرونة.