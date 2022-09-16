طريقة عمل اللقيمات “العوامة” المقرمشه الخفيفة المزينة بالقطر أو السكر البودر

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عمر شويل - جدة اللقيمات أو العوامة المقرمشه تعد من الحلويات العربية الأصيلة يطلق عليها العديد من الأسماء ففي دول الخليج يطلق عليها اسم لقيمات بينما في سوريا وبلاد الشام يطلقون عليها اسم العوامة وفي مصر تسمى اسم لقمه القاضي تعد اللقيمات من الحلويات السريعة التحضير والسهلة مضمونة النجاح ولكن تصنع بأكثر من طريقة ولها حشوات مختلفة ومتعددة طبعا للذوق المفضل لدى أفراد أسرتك فيوجد من يفضلها محشية جبنة أو من يفضلها محشية كاستر والبعض يفضلها مرشوشة بالسكر والبعض الأحر يفضلها مغمسة بالقطر ومرشوش عليها المكسرات المفرومة يمكن عملها مقرمشه أو طرية سوف نستعرض سويا طريقة عمل لقيمات حتى تقدميها لأفراد أسرتك سواء في الشهر المبارك رمضان أو غير ذلك٢٢ من المناسبات السعيدة. طريقة عمل عجينة اللقيمات مكونات عجينة اللقيمات تحتاج إلى الأتي: عدد 2 كوب دقيق ابيض متعدد الاستعمالات.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة الخبز.

رشه ملح.

ماء دافن للعين حسب احتياج الكمية.

فنجان من الزيت النباتي الغزير للقلي.

للتزيين: سكر ناعم مع القليل من المكسرات المفرومة. مكونات تحضير القطر (الشيره) تحتاج إلى: كوب من الماء.

عدد 2 كوب من السكر.

عصير نصف حبة ليمونه متوسطة الحجم. طريقة تحضير اللقيمات (العوامة) أولي الخطوات نجهز وعاء عميق ونضع فيه الدقيق ونشا الذرة بالإضافة عليهم فنجان من الزيت ثم نضيف عليهم الخميرة والحليب والسكر ثم رشه الملح. الخطوة الثانية نضيف على الخليط السابق الماء الدافئ بالتدريج مع العجن إلى أن تصبح عجينة متجانسه ذات قوام سائل. في هذه الخطوة نغطي وعاء العجين بغطاء بلاستيك محكم ونتركه في مكان دافئ وبعد انقضاء ساعة حتى يختمر نقلب بملعقة بلاستيكية عريضة بخفة لمدة ثواني فقط ونعود مرة اخرى ونغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ. وبعد نحضر مقلاة بها كمية زيت غزيرة ثم نضعها على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن جيدا. نحضروعاء العجين ونأخذ منه كميه العجين ثم نضعها في كيس الحلواني ونخرج العجينة منه على شكل كرات متناسقة الحجم. ثم نصقطها في مقلاة الزيت بواسطه ملعقه مدهونه زيت في طبق صغير به القليل من الزيت لتغطيه الملعقة لتشكيل العوامة. نترك كرات اللقيمات في الزيت حتى تطهو جيدا وتكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها من الزيت. ثم نضعها بطبق مفروش بورق المطبخ حتى يمتص كمية الزيوت الزائدة من كرات اللقيمات. في هذه الخطوة نقوم بتحضير القطر من خلال وعاء اذا قاعدة سميكة الحجم نضع السكر مع عصير الليمون مضاف إليه كوب من الماء. ثم نضعهم على النار وبعد يقلب جيدا حتى يغلي المزيج على النار ويصبح المزيج سميك نوعا ما ثم نرفعه من على النار بعد مرور ثمان دقائق نسكبه في وعاء اخر. نحضر اللقيمات بعد قليها في الزيت ثم نقوم بغمسها في وعاء الشيره ونرفعها ونضعها في طبق التقديم المناسب مع رش المكسرات المفرومة عليها. أو من خلال اختيار اخر مفضل اخر وهو رش السكر الناعم على اللقيمات بالمكسرات أيضا بالهناء والشفاء.

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