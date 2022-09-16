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عمر شويل - جدة تناول كوباً دافئاً من هذا المشروب السحري وتخلص بسرعة من دهون وترهلات البطن، إليكم المشروب السحري للتخلص من دهون البطن في وقت قصير جداً بدون ريجيم ومن غير تمارين. لتحضير هذا المشروب سعتمد على عناصر طبيعية معروفة بدورها البارز في زيادة معدل حرق الدهون، ومنها الزنجبيل الطازج فهو يعتبر من أقوى المكونات الفعالة في حرق دهون البطن، وذلك لأنه يثبط الشهية ويقلل من الشعور بالجوع، الليمون فهو فعال جداً في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، أيضاً عصير الليمون يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى بذور الشيا فهي تتحول إلى مادة هلامية تهضم ببطئ وتزيد من مدة الشعور بالشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

مشروب لتخسيس دهون وترهلات البطن

لإعداد المشروب سوف نستخدم العناصر الآتية:

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج. ليمونة كبيرة. القليل من الماء المغلي. ملعقة كبيرة من بذور الشيا. ثلاثة أوراق من النعناع الطازج. عدد 2 من أعواد القرفة.

لإعداد المشروب نحضر قطعة الزنجبيل ونقشرها أولاً لنزيل القشرة الخارجية، ثم نبشرها بمبشرة لكي نحصل على مبشور الزنجبيل ونضعه في وعاء، ومن ناحية أخرى نأخذ الليمونة ونبشر قشرتها على مبشور الزنجبيل، وبعد ذلك نستخرج عصير الليمون ونضفه إلى المكونات الأخرى ونقلب المكونات قليلاً ثم نضعها في كوب، ونضف الماء المغلي ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نغطي الكوب ونتركه لمدة 5 دقائق، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط باستعمال مصفاة في كوب آخر ونضف إليه بذور الشيا وأوراق النعناع الطازج، نقلب جيداً مع إضافة أعواد القرفة أو يمكننا استبدالها بملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مشروب طبيعي لخسارة الوزن

الآن نقلب مجدداً ونترك المشروب لمدة 5 دقائق قبل تناوله وقبل الإفطار يتم تناول كوباً دافئاً منه، ومن الأفضل تناوله قبل الأكل بنصف ساعة وفي خلال أيام قليلة سنحصل على نتيجة جيدة، ستذوب دهون البطن بشكل سريع وطبيعي ولكن يختلف وقت ظهور النتائج من شخص لآخر حسب حجم البطن وسرعة الجسم في حرق الدهون، كل ما علينا فعله هو الإستمرار في تناوله هذا المشروب حتى نحصل على النتائج المرادة.