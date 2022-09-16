نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الحلواني لعمل لقمة القاضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لقمة القاضي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، التي يعشقها الكثيرين، حيث إن لها طعم مميز، كما إنه يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث إن مكوناتها سهلة ومتوفرة، وطريقة تحضيرها لن تحتاج لوقت طويل، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير لقمة القاضي المقرمشة بإضافات مختلفة. مكونات لقمة القاضي مكونات العجين كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة ونصف صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

زيت نباتي. مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة إضافات للتحلية (على حسب الرغبة) عسل نحل.

نوتيلا.

سكر بودر.

شوكولاتة. طريقة تحضير لقمة القاضي تتميز لقمة القاضي بإنها حلوي لذيذة وسريعة وسهلة التحضير، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية: قومي بنخل كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، ثم قومي بوضعه في وعاء عميق.

اخلطي معه جميع المكونات الجافة من (بكينج بودر، نشا، ملح)، تأكدي من اندماج جميع المكونات

ثم قومي بإضافة نصف كوب من الحليب البارد إلى المكونات السابقة، ثم أبدئي في عجن جميع المكونات السابقة لعدة دقائق حتى يصبح العجين متماسكا وسميكا.

ضعي كمية غزيرة من الزيت على نار متوسطة، وأتركيه حتى يصبح ساخنًا.

شكلي عجينة لقمة القاضي على شكل كرات صغيرة أو متوسطة باستخدام كيس الحلواني أو بمعلقة صغيرة.

ثم قومي بوضع الكرات في الزيت وقلبيها لعدة ثوان حتى يصبح لونها ذهبي

استمري في تطبيق الخطوات السابقة حتى تنتهي من كل العجين الموجود لديكي.

قومي بتصفية لقمة القاضي جيدًا من الزيت ثم ضعي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

ويمكنك بَدَلاً من ذلك إضافة سكر بودرة أو صوص شكولاتة بيضاء أو نوتيلا أو عسل نحل. طريقة تحضير الشربات ضعي 2 كوب من السكر الأبيض على 2 كوب ماء بارد في وعاء على نار متوسطة.

اتركي الماء حتى يبدأ في الغليان، ثم قومي بتقليب السكر.

ضعي عصير نصف ليمونة على الشربات.

ثم أرفعيها من على النار واتركيها حتى تبرد تمامًا قبل إن تضعي لقمة القاضي بها.

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