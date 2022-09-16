السمن البلدي على طريقة ستى…طريقة عمل السمن البلدي المرملة باللبن ريحته تجنن ومضمون 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمن البلدي المرملة باللبن ريحته تجنن، يستخدم معظم الناس السمن البلدي في إعداد الطعام فهي تضيف نكهة ورائحة شهية للطعام، ويمكنك عمل السمن البلدي بعدة طرق سهلة وبسيطة، وتستخدم القشدة وهي الطبقة التي تتكون على اللبن بعد غليانه ثم تبريده داخل الثلاجة أو بعد ترويب اللبن تتكون طبقة وفيرة من القشدة، ولهذا إليك طريقة إعداد السمن البلدي من اللبن. عمل السمن البلدي المرملة باللبن المكونات 1 كيلو من القشدة.

إناء عميق.

2 كوب من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع القشدة بعد تجميعها من على اللبن في إناء عميق ونرفعها على نار هادئة ، ثم نقوم بإضافة الملح ويتم تقليبهما جيدًا.

ثم نقوم بتحريك المكونات حتى يتم تقديح القشدة وتتحول إلى السمن البلدي. تحضير السمن البلدي من الزبد المكونات إناء عميق.

500جرام من الزبدة. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء عميق ونرفعه على نار هادئة ثم نقوم بوضع الزبدة في الإناء، ثم نقوم بتقليبها باستمرار لمدة 50دقيقة.

ثم نقوم بجمع ما يتكون على وجه الإناء، وبعد انتهاء 50 دقيقة ، نقوم بتجميع السمن الذي تكون ووضعه في بوله حتى تصبح دافئة، وبعدها نقوم بوضع السمن البلدي في العلبة الخاصة بها لتخزينها.

ويمكنك استخدام رائحة السمن البلدي والتي اسمها تحويجة السمن الفلاحي التي يمكنك شرائها من محل العطارة. تحضير السمن البلدي من اللبن الرائب المكونات 2لتر من الحليب.

إناء عميق.

قطعة من القماش. طريقة التحضير نقوم بغلي 2 لتر من الحليب بعد ظهور الفقاعات ثم نتركه حتى يهدأ قليلًا.

ثم نقوم بتغطية اللبن بقطعة من القماش حتى نحصل على اللبن الرائب ونقوم بفصل اللبن الرائب والقشدة بإستخدام الماء واللبن حتى نحصل على السمن البلدي بعد فصل المكونات. طريقة عمل السمن البلدي من السمن النباتي المكونات لتر من اللبن كامل الدسم.

رشه من الملح.

600جرام من السمن النباتي. طريقة الإعداد نقوم بغلي اللبن ثم نتركه حتى يهدأ بحيث يكون دافئًا.

ثم نقوم برفع السمن النباتي على نار هادئة حتى تصبح مثل السائل.

ثم نقوم بوضع اللبن عليها على ورفعها على نار متوسطة مع التقليب باستمرار، ثم نضيف عليهما الملح قبل تركه ليبرد وتصفية السمن البلدي من الشوائب المعروفة باكورته ثم نقوم بوضع السمن البدي في البرطمان الذي تقوم بحفظ السمن به.

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