نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية مجربة ومضمونة لتوريد الوجه بدون مساحيق تجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات طبيعية مجربة ومضمونة لتوريد الوجه بدون مساحيق تجميل، للحصول على بشرة وردية مميزة بإطلالة رائعة عليك عدم الاعتماد بشكل مباشر على مساحيق التجميل، فقد يؤدي الاسراف في استخدامها إلى نتائج عكسية وفد تتعرضين لظهور التجاعيد المبكرة على بشرتك. اليوم نقدم لكم عدد من الخلطات المجربة والتي تحتوي على مواد طبيعية ليس لها أي أضرار، هذه الخلطات تساعدك على الحصول على بشرة وردية مميزة بدون مساحيق تجميل.

خلطات طبيعية مجربة لتوريد الوجه

مكونات الخلطة الأولى (خلطة العسل والخيار) :

أربعة ملاعق من العسل.

القليل من دقيق القمح.

أربعة ملاعق من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من الخيار المبشور.

ربع كوب من عصير الليمون.

قومي في البداية بمزج جميع المكونات السابقة باستثناء دقيق القمح في وعاء مناسب، بعد ذلك قومي بإضافة دقيق القمح تدريجيًا إلى الخليط السابق حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة. احتفظي بالخليط بعد تحضيره في الثلاجة لمدة خمس ساعات على أقل تقدير، وبعدها يمكنك تطبيقه على الخدود وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله باستخدام قليل من الماء الفاتر.

توريد الوجه بدون مساحيق تجميل

مكونات الخلطة الثانية (خلطة الخيار وزيت الزيتون) :

ملعقة كبيرة من الخيار المبشور.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات السابقة حتى تحصلين على خليط بقوام يشبه قوام العجين واحرصي على المزج جيداً حتى يتماسك قوام الخليط، بعد التحضير مباشرة يمكنك تطبيق الخليط على وجهك بالكامل أو منطقة الخدود فقط ، اتركي الخليط على وجهك حتى يجف ثم افركي وجهك بحركات دائرية منتظمة واغسليه بعد ذلك بالماء الفاتر. كرري تطبيق الخليط مرتين أو 3 مرات كل أسبوع حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

بشرة وردية بدون مساحيق تجميل

مكونات الخلطة الثالثة (الريحان مع ماء الورد والعسل) :

ربع كوب صغير من الريحان.

ملعقتي طعام من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

قومي في البداية بطحن الريحان في الخلاط الكهربائي مع مقدار ماء الورد، بعد ذلك قومي بصب الناتج في وعاء وقومي بإضافة العسل مع التقليب بعناية. بعد تجانس المكونات قومي بتطبيقها مباشرة على البشرة الوجه مع التدليك بحركات دائرية منتظمة، اتركي هذا الماسك لمدة أربعين دقيقة ثم اغسلي وجهك بقليل من الماء الفاتر.