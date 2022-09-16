نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كيكة الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة بأسهل مكونات موجودة في أي منزل وبأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الكريمي اللذيذ، بمكونات أقتصادية موجودة في أي منزل، كيك بالكاكاو من اسهل الكيكات وبمكونات أقتصادية وبخطوات بسيطة وسهلة ، كيك الشوكولاتة لجميع عشاق ومحبين الشوكولاتة والكاكاو، خاصة الصغار والأطفال، ففي هذه المقالة سوف نقدم اليكم طريقة كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، بخطوات سهلة ومقادير غير مكلفة أقتصادية، لكل بيت فيمكنك تقدميها مع وجبة الفطور مع كوب من الحليب الدافئ او مع العشاء كتحلية خفيفة وهشة . طريقة كيكة الشوكولاتة 220 جرام زبدة غير مملحة طرية.

220 جم سكر ناعم.

200 جرام دقيق منخول مسبقاً.

4 بيضات كبيرة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا .

. 3 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو.

2 ملعقة كبيرة حليب .

. رشة ملح صغيرة.

300 مل دوبل كريم .

300 جرام شوكولاتة داكنة. خطوات عمل كيك الشوكولاتة يسخن الفرن على درجة مئوية 180 ، مروحة 160 درجة مئوية.

دهن قوالب الكيك مقاس 2 × 20 سم واتركها جانباً.

في وعاء كبير ، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح لونها شاحبًا.

أضيفي جميع مكونات الإسفنج المتبقية واخفقيها معًا حتى تمتزج جيدًا.

يُقسّم المزيج بين قوالب الكيك .

تُخبز في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يخرج سيخ مدرج نظيفًا.

بمجرد خبزها ، تبرد في العلب لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجها من العلب وانقلها إلى رف التبريد حتى تبرد تمامًا.

في غضون ذلك ، اصنع صوص الشوكولاتة بدوبل كريم الغني واللذيذ.

سخني الدوبل كريم برفق في قدر وقطعي الشوكولاتة الداكنة إلى مكعبات وضعيها في وعاء.

عندما تصبح الكريمة تحت درجة الغليان مباشرة ، اسكبيها فوق الشوكولاتة الداكنة .

وتأكدي من أنها مغطاة بالكامل ، واتركيها لمدة 2-3 دقائق.

اخفقي الكريمه برفق حتى يبدأ في التماسك ويصبح لامعًا.

اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ، حتى يصبح قوامه قابلاً للدهن.

بمجرد أن تبرد الإسفنج ، ضعي واحدة مع الجانب العلوي لأسفل على حامل كيك ووزعيه مع ثلث خليط الشوكولاتة.

ضعي الإسفنجة الأخرى في الأعلى ، ثم ادفعيها لأسفل قليلاً لتثبيتها على الحشوة.

ضعي الجزء العلوي من الكيكة مع باقي الخليط بتكديسه في المنتصف ووزعيه على جوانب الإسفنجة العلوية.

مع باقي الخليط بتكديسه في المنتصف ووزعيه على جوانب الإسفنجة العلوية. قم بتقليبه على الجانبين تدريجياً وسلس بسكين لوح الألوان. يقدم على شكل شرائح كبيرة وهكذ انتهينا من طريقة كيكة الشوكولاتة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كيكة الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة بأسهل مكونات موجودة في أي منزل وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.