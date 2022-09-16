نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل كيكة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي نقدم لكم كيكة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية وذلك لان هذا اليوم يعد له أهمية كبيرة في جميع قلوب مواطني المملكة السعودية لذلك يرغب السعوديين فى أحياء ذكرى اليوم الوطني السعودي بأكثر من طريقة مختلفه فمن هنا تسعى المرأة السعودية في في صنع الحلوى في البيوت استعداد للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وذلك من خلال أعداد احلي واجمل الحلويات الرائعة الشهية ذات الطعم الطيب والتي تصبح على شكل علم المملكة السعودية من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة اليوم الوطني السعودي من عرض المكونات وخطوات التحضير وطريقة التزيين. مقادير كيكة اليوم الوطني السعودي مكونات الكيكة: عدد 8 وحدات من البيض في درجة حرارة المطبخ.

اثنين ونصف كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالكيك.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

1 كوب من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا. مكونات تزيين الكيكة: نحضر 400 مللي من كريمة الخفق.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودر.

عجينة سكر.

ملون طعام اخضر. طريقة عمل كيكة اليوم الوطني السعودي في وعاء عميق نخفق البيض مع مستخلص الفانيليا نضيف عليهم السكر بشكل تدريجي مع الخفق المستمر حتى يذوب السكر تماما ويتضاعف حجم البيض ويصبح لونه اصفر فاتح.

في هذه الخطوة لابد من نخل الدقيق مع البيكنج بودر جيدا حتى نتخلص من الشوائب.

ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي على المزيج السابق من السكر والفانيليا والبيض مع الاستمرار في الخفق.

نأتي بصينية فرن غير لاصقة على شكل مستطيل ونضع بها ورق الزبدة. وبعد نصب خليط الكيك داخل الصينية بهدوء.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتى يخبز الكيك ويحتمر لونه من اسفل وأعلي.

ثم نخرج صينية الكيك من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد تماما. خطوات تزيين كيكة اليوم الوطني السعودي نخفق كريمة التزيين مع السكر البودر حتى تصبح اكثر خفافة وهشاشه وذات ارتفاع عالي. نحضر الكيكة وتقسم الكيكة إلى ثلاثة طبقات ثم نحشي كل طبقه بالكريمة. وبعد نجميع الطبقات المحشية بالكريمة فوق الأخري ونقوم بتغطيتها بالكريمة من جميع الجوانب مع الوجه أيضا نساوي الكيكة جيدا بالكريمة. ثم ندخلها الثلاجة حتى تبرد وتتماسك وبعد نقوم بتقسيم عجينة السكر إلى نصفين نلون جزء منها باللون الأخضر والجزء الأخر بالأبيض. نأخذ النصف الأبيض من عجينة السكر ونقوم بتشكيله على هيئة شعار المملكة السعودية. ثم نقوم بفرد النصف الأخر مع القليل من السكر البودر أو النشا. نخرج التورته من الثلاجة ثم نوغلفها بعجينه السكر الخضراء مع تسويتها جيدا. نقوم بوضع شعار المملكة في منتصف التورته ثم نقوم بتزيين الحواف من كافة الجوانب بكريمة الخفق. نتركها في الثلاجة لتبرد وتتماسك جيدا وتقدم بارده.

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