مسخن الدجاج بالقرصان الفلسطيني بالخطوات بطريقة سهلة وطعم خرافي

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عمر شويل - جدة مسخن الدجاج بالقرصان ، أصبح الآن من السهل إيجاد أكلات من المطبخ الصيني، التايلاندي، الياباني، ولكن مهما انطلقت أطباق من هذه المطابخ لن تكون بجمال ولا روعة الأكلات الخليجية والفلسطينية، فهي متربعة على صدارة أفضل الأطباق الشهية واللذيذة، حيث اكتسب المطبخ الفلسطيني شهرة كثيرة عندما تم افتتاح العديد من المطاعم في البلاد الأجنبية، والعربية، والتي جعلت أطباقه ضمن القائمة الرئيسية لهم، وأصبح للجميع تجارب لا تنسى مع تلك الأطباق، وإذا كنتم ممن تناولوا الأطباق الخليجية وتريدون تحضيرها بنفس طريقة المطاعم في البيت، الآن تستطيعين تحضيرها بكل سهول. مسخن الدجاج بالقرصان المكونات 4 ثمرات من البصل مقطعة شرائح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4 ملاعق كبيره من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملح حسب الرغبة.

خبز قرصان حسب الرغبة. مكونات سلق الدجاج كيلو من صدور الدجاج.

ورقتان من ورق الغار.

2 عود من القرفة.

ثمرة من البصل مقطع أرباع.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات التغليف

ملعقة كبيرة من السماق.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به صدور الدجاج + البصل + ورق الغار + القرفة + الملح، وامزجي جيدًا المكونات معًا، ثم اسكبي الماء وارفعي الوعاء على النار حتى يصبح ناضج تمامًا.

اخرجي الدجاج من المرقة ثم قومي بتفتيت تمامًا قطع صغيرة جدًا.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون وعندما يصبح ساخن ضعي فيه البصل مع التحريك حتى يذبل تمامًا.

ضعي الدجاج أيضًا ثم أضيفي الملح + السماق + الفلفل الأسود + بهارات الدجاج.

حركي كل المكونات معًا جيدًا حتى تتداخل ثم اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

قطعي الخبز على شكل مثلثات ثم ضعي في كل مثلث ملعقة كبيرة من الحشو الذي سبق وقمت بتحضيره.

قومي بثني الأطراف جيدًا، مع لف كل قطعة من الخبز على نفسها.

ضعي رولات المسخن في صينية تم دهنها بالسابق بزيت الزيتون ثم ادهني الوجه بالقليل أيضًا من زيت الزيتون والسماق.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 حتى يصبح ناضج ومحمر، ثم قدميه على سفرتك.

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