نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب وطرق علاج الإرهاق الذهني والجسدي ومتلازمة الإرهاق المزمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الإرهاق حالة من الشعور بالضعف والوهن وانخفاض الطاقة و قلة التركيز فهي من المشاكل التي تواجه الكثير من الناس باختلاف فئات العمر من أطفال أو كبار وتسبب في نقص الإنتاجية وعدم القدرة علي القيام بالمهام اليومية باختلاف أحجامها وتتسم هذه المشكلة بالأهمية ليس لأنها ترتبط بمدي الفعالية للشخص وإنما لأنها قد ترتبط ببعض الحالات المرضية الأخرى التي تستوجب الاستشارة الطبية والفحوصات الطبية ومن أهم الطرق للفصل بين الإرهاق الذي أصله حالة طبية وبين الإرهاق الذي يتعلق بالروتين الحياتي للشخص هي مدة الإرهاق فإذا طالت عن المألوف أو اقترنت بأعراض أخري مثل الصداع أو الآم العضلات والعظام أو الجيوب الأنفية أو ظهور أي التهابات يلزم الذهاب للاستشارة الطبية كما تنقسم هذه المشكلة إلي نوعين مهمين هما:

الإرهاق الجسدي وضعف العضلات والوهن الشديد. الإرهاق الذهني.

أسباب الإرهاق الجسدي

نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص من النشويات المكررة والسكر الأبيض والكثير من الكافين والمشروبات الغازية. عدم النوم والأرق حيث يستلزم النوم مده كافية تتراوح من 6 إلي 8 ساعات والنوم في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء. نسبة السوائل في الجسم وشرب الكميات الكافية من الماء بما يعادل تقريبا 3 لتر ماء للشخص البالغ. نقص فيتامين D خاصة في حالات الآم العظام والعضلات خاصة مع السيدات. والأنيميا وفقر الدم خاصة في السيدات . نقص عنصر الحديد . بعض الحالات الأخري مثل الاكتئاب والضغط النفسي ومرضي السكر ومرضي الكوليستيرول.

علاج الإرهاق الجسدي

التقليل من السكر الأبيض ومشروبات الطاقة وغيرها والنشويات المكررة. والحركة والقيام بالأنشطة الرياضية يوميا. الاهتمام بالطعام اليومي ونسبة البروتين به. الاهتمام بعدد الوجبات اليوم فلا يجب أن تقل عن 3 وجبات في اليوم الواحد. الاهتمام بمحتوي الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية فيفضل أن تحتوي علي الفواكه والخضار والمكسرات وغيرها من الأطعمة الصحية.

الإرهاق الذهني وأسبابه

الإرهاق الذهني هي حاله من عدم القدرة علي التفكير أو الابتكار أو إيحاد حلول للمشاكل أو القيام بالمهام الذهنية التي تتطلب التركيز لفترات لإتمامها وتتعدد أسبابه بتعدد مهام الشخص في اليوم وحجم المسئوليات التي يلتزم بها الشخص ومن اهم الأسباب :

التفكير المفرط في الأشياء وخاصة فيما يتعرض بحزن في الماضي أو الخوف من المستقبل. تعدد وتحمل المسئوليات الكبيرة بما يتخطى قدرة الفرد. قلة الراحة . بيئة العمل الصاخبة والمرهقة . البيئة المصاحبة للفرد وما يتعلق به من أمور خاصة بالعمل وكسب الرزق وتربية الأبناء والعائلة أو التحضير للامتحانات وغيرها.

ولا تقتصر المشكلة علي هذه الأسباب ولكن تتعدد باختلاف الفرد.

علاج الإرهاق الذهني

تنظيم الأولويات . تخصيص ساعة أو وقت محدد خاص بالشخص نفسه. ممارسة التأمل والاسترخاء و اليوجا وممارسة الرياضة بشكل عام. الهويات . التواصل مع المقربين من الأصدقاء . تعلم مهارة التعامل مع الضغط بالبحث وقراءة الكتب والمقالات عن هذا الموضوع.

متلازمة الإرهاق المزمن

توصف هذه المتلازمة بالإعياء الشديد والإرهاق الدائم كما تتصف أيضا بتعدد مناطق الألم بالعضلات ويمكن التفرقة بينها وبين الإرهاق المرتبط بالأعمال اليومية بطول مدة الإرهاق عن المألوف والتعب والإرهاق بدون أي جهد عضلي كما يعاني بعض المرضي من ضعف التركيز واضطراب الذاكرة والقولون العصبي والصداع ولكن للأسف يجد الأطباء صعوبة في تشخيص هذه المتلازمة نظرا لعدم اكتشاف سبب واضح لها حيث يقوم التشخيص علي استبعاد أي سبب عضوي لهذه الأعراض.

ويتمحور العلاج في تغير نمط الحياة من حيث الاهتمام بالطعام الصحي وممارسة الرياضة والبعد عن الضغوطات حيت تفترض بعض الدراسات ارتباط هذه المتلازمة بالضغط النفسي والاكتئاب وفي بعض الحالات تستلزم بعض الأدوية تحت الإشراف الطبي.