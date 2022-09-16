الممبار وخلطته اللي تضرب نار….طريقة عمل الممبار بالخلطة السحرية زي اكبر المطاعم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الممبار بالخلطة السحرية زي اكبر المطاعم، يعد الممبار من الوصفات الرئيسية في الأعياد وخاصة عيد الأضحى، كما أنه بتميز بالطعم الرائع والمحبوب لدى المصريين ويمكن صنعة بعدة خلطات تختلف عن بعضها ولكن خلطته المشهورة وهى الأرز والذي يستخدم في الكثير من الحشوات. طريقة عمل الممبار بالخلطة السحرية المكونات: 3 أكواب من الأرز الأبيض المغسول جيدًا

3 أكواب من الطماطم المقطعة.

4 حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثمرة فلفل أخضر بارد.

ثمرة فلفل أخضر حار حسب الرغبة

4 فصوص ثوم متوسطة الحجم.

4 ملاعق صغيرة صلصة.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة شبت.

نصف حزمة كزبرة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة نعناع جاف.

ملح وتوابل حسب الرغبة.

كمية صغيرة من الزيت.

ورق غار.

حبوب حبهان. طريقة التجهيز: نقوم بوضع أكواب الطماطم مع الثوم وثمرة الفلفل البارد وثمرة الفلفل الحار ونضع عليهم القليل من الماء ونخلطهم جيدا.

نقوم بتقطيع البصل في الكبة في وعاء على النار مع ملعقتي الزيت ونقلب، ثم نضيف إلى البصل خليط الطماطم والفلفل والثوم.

نضيف معلقة الشطة ونتركه حتى يغلي.

نضيف الأرز مع الشبت والبقدونس ونصف حزمة الكزبرة والنعناع الجاف ونقلب جيدا.

نأتي بالممبار المنظف جيدا ونقوم بحشوة بحشوة الأرز السابقة.

نأتي بوعاء ونضع فيه مياه مع الحبهان وورق الغار، ثم بعد ذلك يرفع الوعاء على النار ونضع فيه الممبار ونتركه يغلي.

نتركه حتى يكون كامل التسوية ونخرجه ونقوم تحميره فى الزيت ويتم اخراجه على مناديل لكي تتشرب الزيوت الموجودة به. طريقة أخرى لعمل الممبار المكونات: كوبين من الأرز المغسول.

نصف حزمة شبت.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة كزبرة

بصلتين كبيرتين.

كوبين من عصير الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

عدد من ورق اللورا.

عدد من الحبهان. طريقة التجهيز: نقوم بوضع البصلتين بعض تقطيعها لقطع صغيرة في ملعقتين صغيرتين من الزيت ونقلب حتى يذبل.

نضع عصير الطماطم ونضع البهارات والملح والفلفل

ننتظر حتى تتسبك ونضع الأرز والشبت والبقدونس والكزبرة ونقلب جيدا.

نأتي ممبار نظيف ونقوم بحشوها بخليط الأرز ونضعه في ماء مغلي به بعض الملح والبهارات وورق اللورا والحبهان.

نترك الممبار حتي ينضج ونقوم بقليه ويقدم.

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