نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سندوتشات جاهزة فى البيت مثل أشهر المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة السندوتشات الجاهزة من أكثر المبيعات التى تحققها المطاعم على مستوى العالم بدون استثناء، لكن هناك ربات المنازل تفضل إعدادها فى المنزل توفيرا للمال أو تجنب الأمراض المنتشرة بين الناس، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل سندوتشات جاهزة فى البيت. مكونات كالزوني الديك الرومي: نص ملعقة صغيرة سكر.

100 جرام من الديك الرومي مقطعة إلي شرائح طولية.

2 كوب ونص دقيق.

2 كوب جبن موزاريلا مبشورة.

ظرف خميرة.

رشة ملح.

1 كوب صلصة المارينارا.

1 كوب الماء الدافئ.

1 كوب السبانخ المبشورة. طريقة تحضير الكالزوني: إحضار وعاء ووضع الماء، والخميرة، والسكر، وتقليب المكونات جيداً وتركها لبعض دقائق. نقوم برش الملح وإضافة كوب طحين وتقليب جيداً. نقوم بإضافة طحين وعجن العجينة باليد حتي تختلط كل المكونات معاً حتي تصبح عجينة متماسكة. نقوم بتشكيل العجينة بالزيت ودهن جوانبها أيضا ونقوم بتغطيتها ووضعها في مكان دافئ وجاف لمدة ساعة تقريباً. تحضير الحشو: نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات وفردها على سطح نظيف وفردها بنشابة على شكل دوائر. نقوم بدهن أنصاف الدائرة بصلصة المارينارا، نقوم برص شرائح لحم الديك الرومي مع السبانخ فوق الصلصة. نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا فوق العجينة وعلاقتها. إحضار صينية ونقوم بدهنها بالزيت وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتي يتغير لونها إلى الذهبي. وتقديم الكالزوني مع صلصة إضافية مارينارا للتغميس. مكونات سندوتشات البافالو موزاريلا: 4 حبات موزاريلا بافالو مقطعة إلي شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نص كوب بندورة مجففة.

2 ملعقة كبيرة خل بلسميك.

قليل من الريحان الطازج.

قليل من قطع الخبز الأمريكي باجيت النوع المفضل. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع خبز سندوتشات إلي شرائح سميكة ونقوم بدهن الشرائح بقليل من زيت الزيتون وإضافة خل البلسميك ووضع الشرائح الجبنة البافالو، والبندورة، والريحان فوقها. ونقوم بوضع شريحة أخرى من الخبز ونقوم بإدخالها الفرن تحت الشواية للتحمير على الجهتين. نقوم بتقديم السندوتشات ساخنة كوجبة عشاء لذيذة وخفيفة. مكونات خبز محشي بالبيستو والجبنة: 1 كوب ثوم صحيح.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 كوب بيستو.

نص كوب زبدة.

1 كوب جبنة شيدر مبشورة.

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة. طريقة التحضير: نقوم تسخين الفرن على درجة حرارة 200. نقوم بإحضار الألمنيوم ونقوم بتقطيع الثوم إلي شرائح ورشها بزيت ولفها بورق الألمنيوم وضعها في الفرن لمدة 60 دقيقة حتي يغير لون الثوم إلي الذهبي. نقوم بتسخين الفرن مرة أخرى على درجة حرارة 220. نقوم بإدخال صينية الفرن وعمل فتحات نقوم بوضع الزبدة مع عصر ثوم المشوي وإحضار وعاء ووضعها فيه مع إضافة ملعقتين صلصة بيستو وهرسهم جيداً حتي يصبح متجانس الخليط جيداً. نقوم بخلط السابق فوق الخبز ونثر الجبنة المبشورة ونقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتي تذوب الجبنة ويصبح لونها ذهبي نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتقديمها ساخنة.

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