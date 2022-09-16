نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب القهوة الباردة على طريقة الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مشروب القهوة الباردة على طريقة الكافيهات يرجع اصلها إلى المطبخ الفرنسي وبعد انتشرت إلى جميع أنحاء العالم وافضل ما يميز القهوة الباردة يمكن تقديمها بجانب الكثير من الحلويات المختلفة مثل الكوكيز وكرات الشوكولاته وبسكويت الشوفان وغير ذلك من الحلويات يوجد بها عناصر غذائية وفيتامينات مختلفة على الأغلب يعد هذا المشروب من أفضل المشروبات المفضلة لدى الكثير في أي مكان لذا تبحث السيدات عن طريقه تحضير القهوة الباردة مثل الكافيهات والمطاعم لأنها تتميز بطعم ومذاق شهي مما يتسبب في ذهاب الكثير إلى الكافيهات لتناولها.

مكونات القهوة الباردة

ربع كوب من الماء المغلي جيدا.

مقدار ربع كوب من الحليب.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

كمية مناسبة من مكعبات الثلج.

كمية اخرى مناسبة من مكعبات السكر.

طريقة عمل القهوة الباردة

نحضر كوب خاص ونضع فيه الماء المغلي وبعد نضيف إليه الماء السكر والقهوة. نبدأ في عملية الخلط مع بعض بشكل سريع وجيد للوصول إلى ذوبان تلك المكونات مع بعضها ومن ثم يترك الكوب جانبا حتى يبرد. نضيف الحليب إلى المكونات السابقة ونقلب إلى أن يصبح مزيج واحد متجانس. في النهاية نأتي بمكعبات الثلج ونضعها على المزيج ثم يزين برغوة الحليب مع إضافة الصوص المفضل لدى أفراد الأسرة أو الضيوف.

القهوة الفرنسية الباردة

كوب ونصف من كريمة الحلويات المحفوفة.

عشر مكعبات من الثلج.

اثنين ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كوب من منقوع اليانسون.

ملعقة كبيرة من صلصة الشوكولاته.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشوكولاته المجروشه.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نخلط كل من القهوة ونصف كمية كريمة الحلويات ومكعبات الثلج. تضاف صلصة الشوكولاته ومنقوع اليانسون ونخلط حتى تتجانس المكونات ببعضها. نجهز أكواب التقديم ونسكب فيها القهوة. ثم تزين بباقي الكمية من كريمة الحلويات ومرشوش عليها الشوكولاته المجروشه.

للعلم..

لا يفضل شرب القهوة على الريق لهذا السبب حيث وجد الباحثون أن تناول فنجان القهوة في الصباح الباكر على معدة فارغة قد يصب الإنسان باضطرابات التمثيل الغذائي كما يؤدي إلى إصابة الجسم بمخاطرات صحية غير طيبة.