حضري مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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عمر شويل - جدة مخلل الباذنجان ، يعتبر من المخللات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، ويعتبر من المقبلات اللذيذة والشهية التي تعتبر فاتحة للشهية، ويمكن تناولها بجانب الوجبات الدسمة، وتعتبر من المقبلات المحشوة بالتتبيلة والخلطة السرية، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مخلل الباذنجان اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل الباذنجان

يتكون مخلل الباذنجان من بعض المكونات اللذيذة التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

رابطة واحدة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونقوم بنزع عنق الباذنجان ووضعه في الإناء وغسله جيداً بالماء. نقوم بوضع 7 أكواب من الماء أو أكثر في إناء عميق على النار، ونضيف إليه الملح، والخل الأبيض، ويترك الماء حتي يغلى، ثم نقوم بوضع الباذنجان. ثم نقوم بتهدئة النار عندما تغلي الماء، ويترك الباذنجان لمدة نصف ساعة أو أقل حتى يستوي، ويصبح طرى. بعد ذلك نقوم بإخراج الباذنجان من الماء، ويغسل بالماء البارد حتى يبرد ثم يصفى بمصفاة ويترك جانباً.

طريقة حشوة مخلل الباذنجان

سوف نتعرف على حشوة مخلل الباذنجان كالتالي:-