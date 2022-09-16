نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل أيس كريم بطعم الفانيليا بثلاث مكونات فقط و بدون ماكينة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيس كريم بطعم الفانيليا بدون ماكينة في المنزل كالمعتاد يأتي فصل الصيف والكثير يبحث عن العصائر والمرطبات والسبب شدة الحرارة عند تناول الأيس كريم يعطي شعور بالانتعاش وعدم الشعور بالحر فمن أكثر الأطعمة تناولا الأيس كريم و العصائر الباردة الشهية ويفضلها بالأخص الأطفال يوجد أكثر من نكهة للأيس كريم فمنه بالفانيليا أو بالشيكولاته والمانجا ونكهات مختلفه اخرى تحرص الأمهات على عمل الأيس كريم في البيت بدلا من شرائه جاهز من المحلات بسبب إضافة المواد الحافظة له الغير أمنة على صحة الأطفال من هنا جئنا لكم بطريقه سهله وصحيه وسريعة جدا لعمل أشهي وأجمل أيس كريم في المنزل. مكونات أيس كريم الفانيليا نصف كيلو من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. طريقة عمل الأيس كريم بالفانيليا أولا نضع كيس الحليب في الفريزر ويترك حتى يتجمد تماما مع الحرص على فرد كيس اللبن حتى يصبح تقطيعه من السهل وهو متجمد. نأتي بكيس اللبن من الفريزر بعد تجميده ونزيل الكيس عن الحليب ثم نضعه في وعاء عميق ونبدأ في تقطيعه على شكل قطع صغيرة. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه مكعبات الحليب مع السكر والفانيليا ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الخليط ذو قوام ناعم و لين. نحضر علبه بلاستيكية واسعه نظيفه وجافه ثم نصب فيها الخليط مع فردة جيدا في قاع العلبة وبعد نغطي العلبة ونضعها في الفريزر مرة اخرى. بعد مرور وقت كافي يتجمد الحليب ثم نستخدم ملعقة كبيرة أو ملعقة أيس كريم مع وضعها في الماء أولا من أجل كحت الطبقة العلوية ثم نضعها في كوب التقديم. نزيين الأيس كريم حسب الرغبة حيث يمكن إضافة صوص الشوكولاته أو صوص الفراولة أو بعد قطع الفواكه المجففة أو الطازجة أو بعض المكسرات فوق الأيس كريم. طريقة عمل أيس كريم بالفول السوداني المكونات: اثنين كوب كريمة خفق.

علبة حليب مكثف محلى.

كوب زبدة فول سوداني.

نصف كوب فول سوداني مفروم. طريقة عمل أيس كريم بالفول السوداني نضع كريمة الخفق في وعاء عميقة ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى تثقل الكريمة. ثم نضيف الحليب المكثف وزبدة الفول السوداني على الكريمة ونخفق من جديد بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات ببعضها. نضيف الفول السوداني ونقلب وبعد نضع الخليط في علبه بلاستيكية واسعة ونغلق عليها جيدا وندخلها إلى الفريزر لمدة ستة ساعات حتى يتجمد الأيس كريم ثم يقدم بالشكل المطلوب.

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