نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طولي رموشك وكثفي حواجبك….بمكون واحد فقط موجود في منزلك طولي رموشك وكثفي حواجبك بأقوي خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب في يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طولي رموشك وكثفي حواجبك بأقوي خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب، تحب كل فتاة أن تكون رموشها ثقيلة، وبسبب ذلك تضطر للجوء إلى استخدام مستحضرات التجميل وتركيب الرموش الصناعية، بشكلها الكثيف يعطي مظهر جذاب وأنيق ويزيد من أنوثة الفتاة، وبعض الفتيات يقومون بالبحث عن بعض الوصفات لتطويل الرموش وتكثيفها، لهذا حرصنا على توضيح بعض الطرق السهلة والفعالة في تكثيف الرموش. طولي رموشك وكثفي حواجبك بأقوي خلطة المكونات: ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من جل الصبار.

فرشاة ماسكرا. طريقة الاستخدام: في وعاء صغير قومي بوضع جل الصبار وأضيفي معه زيت اللوز وامزجيهم جيداً.

ضعي فرشاة الماسكرا في هذا المزيج المصنوع، ثم قومي بوضعه على الرموش ويمكن استخدامه على الحواجب.

يتم ترك الوصفة على الرموش وقت طويل ومن الأفضل استخدامها في المساء وغسلها في الصباح. تكثيف الرموش وتطويلها باستخدام بذور الكتان المكونات: ملعقتين من زيت بذور الكتان.

ملعقتين من جل الألوفيرا.

عدد ٢ ملعقة من زيت البابونج. طريقة الاستخدام: في بولة صغيرة ضعي زيت بذور الكتان وزيت البابونج واخلطيهم جيدا.

قومي بإضافة جل الألوفيرا إليهم وامزجيه معهم جيدا حتى يتجانس قوامهم.

استخدمي فرشاة ماسكرا أو قطعة قطن وضعيها في الخليط ثم ضعيها على رموشك من داخلها وخارجها.

ضعي الوصفة على الرموش لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الجاري. تطويل الرموش بزيت الزيتون يحتوي زيت الزيتون على مركبات يمكنها المساعدة في تطويل الرموش. المكونات: أعواد قطنية أو فرشاة ماسكرا.

زيت زيتون. طريقة الاستخدام: أحضري طبق صغير واسكبي فيه القليل من زيت الزيتون.

ضعي فيه عود قطني أو الفرشاة ثم مرريه على الرموش العلوية والسفلية.

انتظري عشر دقائق ثم اغسلي الرموش بالماء البارد. تطويل وتكثيف الرموش بالبيض تعد هذه فكرة مختلفة بعض الشيء ولكن عند استخدامها وثبتت فعاليتها، أصبح الكثير يجربها. المكونات: بيضة.

ملعقتين جلسرين. طريقة الاستخدام: اخفقي البيضة مع الجلسرين جيداً حتى يصبح قوامه متجانس.

قومي بوضع قطنتين في الخليط وضعيهم فوق العيون وانتظري ربع ساعة ثم اشطفي عينيكي.

استخدمي الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع ومع المداومة على الاست

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