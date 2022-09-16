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عمر شويل - جدة أقوي خلطة لتبييض البشرة وتنظيفها وحمايتها من التجاعيد لوجه صافي ومشرق، البشرة البيضاء الصافية هي حلم كل فتاة حيث تمنحها الثقة في النفس كما تضفي إليها مظهر جذاب، ولهذا تقوم بالعناية بها من خلال شراء مستحضرات التجميل للحصول علي وجه أكثر جمال، ولكن تلك المنتجات تحتوي علي مواد كيميائية ضارة وتتسبب في ظهور التجاعيد والبقع علي الوجه، مما تجعل البشرة باهتة وأكثر عرضة للاسمرار وظهور ترهلات الجلد، ولذلك ننصح دائماً بتطبيق مواد طبيعية للحفاظ علي نضارة ونظافة البشرة كما أنها غير مكلفة وآمنة علي الوجه.

أقوي خلطة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد لبشرة صافية ونقية

يعد تبييض البشرة من أكثر الأمور التي تبحث عنها باستمرار العديد من الفتيات والسيدات.

وذلك لأن جمال الوجه هو من أهم علامات الأنوثة ولكن تتعرض البشرة يومياً للكثير من العوامل.

حيث تؤثر علي مظهر البشرة ومنها أشعة الشمس الضارة وعدم تنظيف البشرة جيداً قبل الخلود للنوم.

مما تتعرض البشرة لظهور الحبوب وفتح المسام وهذا يسمح بتراكم الأوساخ والدهون.

خلطة الكركم والحليب لتبييض وتنظيف البشرة

يعد الكركم من المكونات الهامة التي تدخل في تركيب منتجات تفتيح البشرة وهذا لاحتوائه علي مضادات أكسدة.

والتي تساعد في إزالة البقع الداكنة والتجاعيد من الوجه.

أما الحليب فهو يقوم بتبييض البشرة وتنظيفها من الشوائب والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

مكونات الخلطة

ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

طريقة تحضير خلطة تبييض البشرة وكيفية الاستخدام

قومي بمزج الكركم ودقيق الأرز ثم أضيفي الحليب واخلطي المكونات جيداً.

ثم توزع الخلطة علي بشرة نظيفة وتترك لمدة 20 دقيقة حتي تجف.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء ويكرر الاستخدام مرة في الأسبوع.

طرق طبيعية للعناية بالبشرة