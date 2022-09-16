نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة على اللحمة من مطبخك…سر تسوية اللحمة بسرعه وتسوية الكوارع بسرعه بطعم وريحه جنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر تسوية اللحمة بسرعه وتسوية الكوارع بسرعه بطعم وريحه جنان، تسوية اللحمة بطريقة جيدة له أسرار كثيرة وبعض الإضافات التي يجب أن نقوم بإضافتها على اللحمة عند التسوية حتى نحصل على المذاق الرائع، ونأكل قطعة من اللحم تذوب في الفم، وسوف نتعرف على جميع الأسرار الخاصة بتسوية اللحمة، وكذلك شرائها وكيفية اختيار قطعه اللحم الناعمة، وكذلك على ربة المنزل أن تقوم باختيار المكان التي تشتري منه قطعه اللحم، ولذلك يجب ضمان المصدر الذي يقوم بذبح المواشي الصغيرة ويبعد عن الكبيرة التي تستغرق وقتًا طويلًا. سر تسوية اللحمة بسرعه وتسوية الكوارع المكونات كيلو لحمة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة سكر.

نصف ملعقة ملح.

ماء مغلي.

بصل.

جزر.

كرفس.

ورق لوري.

لتر من الماء المغلي. طريقة التحضير نقوم بوضع إناء على النار ثم نقوم بوضع الماء ونتركه حتى الغليان، بعد ذلك نقوم بإضافة البصل والجزر والكرفس لإعطاء اللحمة المذاق اللذيذ.

بعد ذلك نتأكد من تقطيع قطع اللحم إلى مكعبات صغيرة حتى نحصل على تسوية ممتازة.

قبل ذلك لا بد من اختيار قطعة اللحم التي تصلح للسلق.

بعد غليان الماء نقوم بإضافة ملعقة من السكر فهي مكون سحري قادر على تسوية اللحمة جيدًا. طريقة تسوية اللحمة بالنقع مكونات محلول النقع لتر ماء.

1/4 كوب من الخل.

ملعقة سكر.

مقادير تسوية اللحمة

3 بصلات متوسطة

كيلو لحمة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير: عند معرفة أن نوع اللحمة التي تقوم بتسويته من الأنواع التي لا تنضج بسهولة يمكن نقعها في قدر به لتر من الماء مع ربع كوب من الخل، ملعقة من السكر.

بعد ذلك نتركها لمدة ساعة.

نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة وبعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من السمن ونقوم بتشويح اللحمة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البصل وتشويحه مع اللحم، وإضافة الفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بإضافة 2 كوب من الماء المغلي ونتركها على نار هادئة حتى تمام التسوية لمدة ساعة أو ساعة ونصف.

ممكن إضافة ملعقة من السكر أثناء التسوية. طريقة تسوية اللحم بنواة البلح من أكثر الأسرار التي تساعد على تسوية اللحم جيدًا هي نواة البلح والذي يتم وضعه داخل الإناء أو القدر الذي تقوم بسلق اللحمة بداخله، فهو يساعد على تسوياتها.

ولابد أن نعلم أن نوع اللحمة هام وضروري جدًا حتى تحصل على التسوية المضبوطة لابد من اتباع جميع التعليمات التي سبق أن وضحنا لكم.

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