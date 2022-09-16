نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه ساعتين فقط لتطويل وإنبات فراغات الشعر والمقدمة بسرعة الصاروخ وصفة مجربة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوسائل والإستخدامات التي تخص الشعر متعددة ومنها وسائل تعمل على إطالة الشعر ووسائل أخرى تعمل على تنعيم الشعر ووسائل اخرى تعمل على حل مشكلة التقصف وخشونة الشعر حيث تعتبر جميع تلك المشكلات من المشكلات الكبرى التي تعاني منها الفتيات وتجعلهم يلجأون إلى الحلول التي تعمل على جعل الشعر بالشكل الذين يقبلون به، حيث تعتبر مشكلة قصر الشعر من المشكلات التي تسبب الاحراج للكثير من الفتيات لان الشعر الطويل من اكثر انواع الشعر الذي يجعل الفتيات يطلون بإطلالة جذابة وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تؤثر في نفسيتهم وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تعمل على إطالة الشعر، حيث تحلم العديد من الفتيات بالوصول إلى شعر طويل مثل الهنود تماما وتعتبر من الحلول التي تعتقد العديد من الفتيات انها تعمل على إطالة الشعر هي استخدام الكريمات والمستحضرات التجميلية. مكونات عمل خلطة لتطويل وإنبات الشعر ثلاث حبات من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي. طريقة عمل خلطة لتطويل وإنبات الشعر احضري طبق كبير وضعي به ثلاث حبات من البيض وقومي بخفقه جيدا ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز وعليكي بتقليب المايونيز مع البيض جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح جاهزة للإستخدام.

بعد ذلك قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بعمله إلى نصفين ثم قومي بتحضير فرشاة وقومي بغمسها في تلك الوصفة التي قومنا بإعدادها ثم قومي بوضعها في فروة الرأس وعليكي بتدليك فروة الراس جيدا بتلك الوصفة.

بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على فروة الرأس لمدة ساعة واحدة او ساعتين، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء حتى يصبح نظيف ثم قومي بتجفيف الشعر وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك بين قبل وبعد الإستخدام.

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