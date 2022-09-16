نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ستيك لحم مشوي في الفرن مثل أشهر المطاعم العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إعداد ستيك لحم بأسهل وصفة وطريقة تحضر مثل المطاعم بالضبط وبمكونات غير مكلفة متاحة في المنزل، أن الاستيك يعد من أصناف الأطعمة المفضلة لدي جميع الناس وخاصة لمن يحبون تناول اللحوم كما أنها من الأطعمة التي يمكن إعدادها وتقديمها علي وجبة العشاء أو الغذاء أيضا، فأنها من الوجبات التي تتميز بأنها تحتوي علي سعرات حرارية قليلة مع وجود نسبة قليلة من الدهون وأيضا أنها تحتوي علي كميات كبيرة من عنصر الحديد ولكن الجسم يقوم بامتصاصه بشكل سريع.

ستيك لحم

يوجد الكثير الآن وصفات كثيرة ومختلفة لعمل ستيك اللحم فلم يقتصر الأمر الآن علي إعداده بالطريقة التقليدية فقط بل أصبحت كل بلد في العالم تقوم بإعداده وطهيه بطريقة مختلفة، كما أن الآن في عصر الأنترنت أصبح العالم قرية صغيرة يمكنك الإطلاع علي جميع مطابخ العالم وتقومين باختيار الوصفة التي ترغبين في تنفيذها بمنتهي السهولة من منزلك.

ستيك لحم مشوي

في البداية قبل أن نتعرف علي طريقة وصنع الستيك المشوي يجب أولا التعرف علي المكونات والمقادير التي نحتاج إليها وهذه سنتعرف عليها فيما يلي:

ست قطع ستيك من اللحم البقري

ملعقة صغيرة من الأوريجانو

اربع فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب كبير من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع كوب كبير الحجم من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الشطة

طريقة عمل ستيك اللحم مثل المطاعم

لقد تعرفنا علي المكونات وقمنا بإحضارها والآن سنتعرف علي خطوات إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة فيما يأتي: