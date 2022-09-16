نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل صوص كراميل بأسهل طريقة وبدون كريمة مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص كراميل بوصفة سهلة وبسيطة الإعداد تستخدم لجميع أنواع الحلويات، يتم تحضير صلصة الكراميل بالكثير من الطرق والمكونات المختلفة حيث أنها من الصوصات التي لها العديد من الطرق في تحضيرها، كما تعتبر أنها من الصلصات اللذيذة التي يحبها الجميع الكبار والصغار أيضا، كما أنها تستخدم في تزيين الكثير من الحلويات مثل السينابون وأيضا كعكة التفاح وترايفل التمر، كما أنها تضاف إلى الأيس كريم لتعطيها الطعم المميز واللذيذ.

صوص كراميل

أن الصوصات التي يضيفها الإنسان إلى الأطعمة والحلويات تتنوع وتختلف وذلك بهدف أن يتم تغير طعمها للأفضل وذلك لإضفاء النكهات الجديدة واللذيذة عليها، ولعل صوص الكراميل يعد من أحد أشهر الصلصات الحلوة التي يضيفها بعض الأشخاص إلى بعض أنواع الكعكات وقوالب الحلويات المختلفة، وهي تتكون من سكر محروق وذلك بدرجة معينة ثم يترك على النار حتي يتكرمل أي حتي يصبح كثيف القوام ثم يوضع علي الحلويات.

طريقة عمل الكراميل بالحليب

سنتعرف اولا علي المكونات وهي:

نصف كوب من الحليب الفاتر

كوب من السكر الأبيض

رشة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف كوب من الماء الفاتر

سنتعرف علي طريقة التحضير في الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضعه علي نار متوسطة الحرارة ثم نضع الماء والسكر ونقوم بتغطيته ثم نرفع الغطاء عند بدأ الغليان.

ثم نترك السكر حتي يتكرمل ويصبح لونه بني ثم نرفع الوعاء علي النار ونضيف إليه الزبدة بعد ذلك حتي تذوب الزبدة.

نضيف الحليب بعد ذلك الي الخليط ونقلبه حتي يتجانس ثم نضعه علي النار مرة أخري مع الملح ثم نقلبه جيدا.

ثم نتركه علي النار لمدة دقيقة حتي يغلي الخليط ثم نترك الصوص حتي يبرد تماما ثم يتم استخدامه.

سر نجاح صوص الكراميل

هناك بعض الأشياء البسيطة التي يجب صنعها عند إعداد صوص الكراميل حتي يصبح ناجحا ومثل الجاهز بالضبط وهذه الأشياء هي: