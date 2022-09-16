نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية بدون ألم لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بوصفة منزلية رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الذي يتواجد في مناطق الوجه او الجسم من اكثر الاشياء التي تسيب الضيق والاحراج للكثير من الفتيات لان تلك الشعر يتسبب في جعل ملمس الوجه بشكل غير مقبول وكذلك يسبب الإحراج في حين تواجده في الجسم حيث يمنع العديد من الفتيات من أرتداء الملابس القصيرة لذلك يقومون هؤلاء الفتيات بالبحث عن بعض الطرق والاستخدامات التي تعمل على التخلص من شعر الوجه والجسم، وتعد السويت من الإستخدامات الشائعة التي تعمل على إزالة الشعر ولكن هذه السويت تتسبب في حدوث حساسية بالغة في الجلد سواء كان في البشرة او الجسم لذلك ننصح بعدم إستخدام هذا الأستخدام الضار وعلينا بإستخدام الوصفات الاخرى الطبيعية البديلة التي تعمل على التخلص من تلك الشعر بدون اي اضرار ناتجة وتعتبر من الوصفات الطبيعية البديلة هي الفازلين مع الملح او النشا مع زيت الزيتون. مكونات عمل إزالة الشعر من الوجه والجسم خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل إزالة الشعر من الوجه والجسم احضري وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا وضيفي إليها ملعقة واحدة كبيرة من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا على حمام مائي حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كثيف.

بعد ذلك قومي بفرد تلك الوصفة على الوجه والجسم وعليكي بتوزيعها بطريقة صحيحة واتركيها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف تماما.

بعد ان تجف تلك الوصفة تماما عليكي بتقشرها ثم قومي بالتوجه إلى غسلها بالماء حتى تصبح نظيفة بعد ذلك جففيها وسوف تحصلين على وجه وجسم ابيض خالي من الشعر تماما لذلك ننصح بأستخدام تلك الوصفة.

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