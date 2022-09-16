أحلي بسكويت الشاي اللذيذ والرائع بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

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عمر شويل - جدة بسكويت الشاي من ألذ وأحلي أنواع المخبوزات والحلويات والمحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما تعتبر خفيفة علي المعدة وسهلة الهضم خاصتا في وجبة الإفطار أو العشاء، وهناك العديد من الأمهات التي تخشي علي أطفالهم من سوء التغذية ولذلك نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة عمل البسكويت الصحي والمفيد والمغذي لأطفالنا، ولذلك فإن بسكويت الشاي له العديد من الأنواع والمكونات والوصفات المختلفة والمتنوعة، حيث ينتشر تناول بسكويت الشاي في كل دول العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، نظرا لطعمه الرائع والشهي وكذلك استخدامه في العديد من الأصناف الحلوة كالبسكويت الكاكاو، أو بسكويت بالملح، أو بسكويت بالجبن، كما يدخل البسكويت في أنواع من الترته ومع الكيك، ويعتبر بسكوت الشاي من أفضل المخبوزات التي يمكن نتناولها بجانب كوب من اللبن أو نتناوله بجانب عسل النحل بالقشطة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل وبأقل تكلفة ممكنة، وأفضل من شرائها من محلات المخبوزات والحلويات وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل ألذ وأحلي بسكويت الشاي. طريقة عمل بسكويت الشاي ألذيذ ومكوناتها المكونات بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير، ونضع به بيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.

ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.

عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.

ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتابع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.

عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.

وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.

نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.

بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها.

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