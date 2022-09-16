نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من تشققات الرجلين والجلد الميت بخلطة الفازلين السحرية تمتعي بنعومة فائقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستبدلي الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على تقشير القدمين باغلى الاسعار والتزمي المنزل وعليكي بعمل تقشير القدمين جيدا والتخلص من تشققات القدمين والحصول على قدمين لامعتين وناعمة وبافضل شكل ممكن عن طريق إستخدام الخلطات التي سوف نقدمها إليكي للحصول على القدمين التي ترغبين بها وتعتبر من الخلطات التي تشارك في التخلص من تشققات القدمين هي القهوة مع السكر والفازلين مع السكر والليمون مع السكر وعليكي بإستخدام واحدة من تلك الخلطات لانها ذات القدرة على التخلص من جميع التشققات بالإضافة إلى انها تعمل على التخلص من الجلد الميت والقشور التي تتواجد في القدمين نهائيا، وهذه المقشرات الطبيعية لها نتائج افضل من إستخدام المقشرات التي نقوم بشرائها من المحلات الخارجية لذلك علينا بتحضير تلك المقشرات في المنزل للتمتع بالنتائج التي ترغبين بها. مكونات عمل الفازلين لإزالة تشققات الرجلين خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل الفازلين لإزالة تشققات الرجلين احضري اولا وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب الفازلين مع السكر جيدا.

بعد تقليب تلك المكونين ببعضهما قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب ودمج تلك الوصفة جيدا للحصول على خلطة جبارة.

بعد الحصول على تلك الخلطة قومي اولا بتنظيف القدمين او الرجلين جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.

بعد التاكد من نظافة الرجلين قومي بوضع تلك الوصفة على الرجلين بطريقة صحيحة وبعد فرد وتوزيع تلك الوصفة على الرجلين قومي بفرك الرجلين جيدا بهذه الوصفة ثم قومي بترك تلك الوصفة على الرجلين لمدة خمسة عشر دقيقة او عشرون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي فرك الرجلين جيدا من آثار تلك الخلطة ثم قومي بغسل الرجلين جيدا بالماء البارد وسوف تحصلين على افضل النتائج وتصبح ناعمة مثل الحرير.

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