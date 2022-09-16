نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تتبيلة كفتة الحاتي المشوية مثل الجاهزة في المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي، من أكثر طرق الكفتة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص هي مكونات وصفة عمل كفتة الحاتي حيث تُعد من أكثر الطرق المميزة لعمل الكفتة وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بالخطوات البسيطة مكونات الاكله اللذيذه. طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: كيلو من اللحم المفروم يحتوي على نسبة 25% من الدهون.

تفل بصله.

ملح وفلفل أسود مطحون.

بهارات لحمة أو السبع بهارات.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم.

أسياخ معدنية أو عيدان خشبية على حسب المتوفر. طريقة التحضير: في وعاء عميق يتم إضافة اللحمة المفرومة مع تفل البصل والملح والفلفل الأسود مع بهارات اللحمة. يقلب الخليط جيدًا ثم يضاف عليه نصف ملعقة من البيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم في حالة عدم وجوده يمكن استبداله بالبيكنج بودر. تخلط مكونات الكفتة جيدًا وتترك حوالي 15 دقيقة تستريح. تشكل أصابع الكفتة على الأسياخ الخشبية. توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. بعد نضج الكفتة وإخراجها من الفرن يتم وضع قطعة من الفحم في ورق ألمونيوم ويشعل ومن ثم توضع في الصينية مع الكفتة حتى تكتسب أصابع الكفتة رائحة الشوي. تقدم الكفتة ساخنة مع أوراق البقدونس للتزيين. وصفة كفتة الحاتي على الفحم المكونات : كيلو واحد من اللحم المفروم مع إضافة 100 جرام من الدهن والفرم جيدًا.

2 بصلة متوسطة الحجم مفروم ناعم.

ملعقة واحدة من النشا.

رشة من التوابل ” ملح وفلفل أسود – بصل بودرة – بهارات لحمة – قرفة – بشر جوزة الطيب”.

الخلطة السرية لكفتة الحاتي : مية البصل المفروم بالإضافة إلى 2 ملعقة من صلصة الطماطم، 2 ملعقة من الخل، ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: في الكبة أو المفرمة يتم وضع اللحم المفروم مع الدهن وتفل البصل. يضاف على الخليط ملعقة النشا وجميع التوابل ومن ثم الفرم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. في وعاء عميق يتم وضع ماء البصل مع صلصة الطماطم والخل والسكر وخلطهم جيدًا. يتم تصبيع الكفتة على الأسياخ مع غمس اليدين في الخلطة السرية عند التصبيع. توضع الكفتة على الفحم بعد الانتهاء من الكمية بأكملها مع التقليب حتى النضج. ختامًا، فقد تناولنا من خلال السطور السابقة على أكثر من وصفة لتحضير كفتة الحاتي السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمنتهى السهولة وبنفس طعم المحلات.

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