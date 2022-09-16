بأقل من 10 جنية احصلي على بشرة بيضاء ومنورة من اول مرة وبمكون واحد فقط

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عمر شويل - جدة تتعرض البشرة أحيانًا لكثير من الأتربة والشوائب ، مما يجعلها تفقد حيويتها ونضارتها ، مع الحبوب والرؤوس السوداء ، لذلك ننصح بالاعتماد على الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة ، وهنا يأتي دور النشا والحليب. مكونات طبيعية لمساعدتك على التخلص من جميع مشاكل بشرتك ، هنا في السطر إليك فوائد النشا والحليب للبشرة وكيفية تحضير قناع الحليب والنشا. فوائد النشا والحليب لها فوائد عديدة للبشرة ، فالنشا يحتوي على الحديد والكالسيوم والزنك ومعادن أخرى ، بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، يمكن أن تحقق التأثيرات التالية: نقاء الجلد. كما أنه يوحد البشرة. الدورة الدموية وتحفيز نمو الخلايا الجديدة. يجعل البشرة ناعمة. إزالة الزيت الزائد. ينظف الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة. إزالة حروق الشمس. يقلل من حب الشباب والبثور على الجلد. يعزز صحة البشرة وترطيبها. لمحاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة ، فإن الحليب له فوائد عديدة للبشرة ، وذلك لأن الحليب يحتوي على فيتامين ب 12 ، وفيتامين أ ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين سي. واليك هنا وصفة النشا لتبييض الوجه من اول مرة . خلطة النشا لتبييض البشرة من اول مره خلطة النشا والحليب لتفتيح الوجه مكونات ماسك النشا لتبييض الوجه : ملعقتان من الحليب

ملعقتان من النشا كبيرتان

1بياض بيضة طريقة استعمال الماسك : قومي بمزج جميع المكونات سويا حتى تصنعي مزيج مثل الكريم ، ثم قومي بفرد الخليط على الوجه وتترك على البشرة مدة ثلث ساعة تقريبا ، ثم اشطفي البشرة بالماء الفاتر ، وتكرر الوصفة على مرتان في الاسبوع خلطة النشا والحليب لتفتيح البشرة مكونات ماسك النشا لتبييض البشرة ملعقتان من النشا

ملعقة من العسل الابيض

ثلاث ملاعق من الحليب

ملعقة من السكر البني طريقة استعمال ماسك النشا على الوجه: قوم بمزج كلا من النشا والسكر والحليب والعسل مع بعضهم البعض ليتكون خليط ثقيل قليلا ، قومي بتنظيف البشرة جيدا بالماء والغسول ثم طبقي الخليط على البشرة مدة ثلث ساعة ، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد وتكرر مرتان في الاسبوع او ثلاث .

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