نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بروستد الدجاج المقرمش بنفس طعم المطاعم الشهيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير بروستد الدجاج المقرمش بنفس طعم المطاعم الشهيرة، نقدم لكم اليوم وصفة بروستد الدجاج المقرمش بطريقة مختلفة عن دجاج كنتاكي قليلاً، فالكثير يفضل البروستد بظراً لأنه ألذ وأفضل بكثير من حيث الطعم والقوام، نقدمه لكم اليوم مع كل أسرار النجاح التي تجعلنا نحضر ألذ دجاج مقرمش من الخارج مع تسوية ممتازة من الداخل. إليكم بروستد الدجاج المقرمش بخطوات ومقادير بسيطة جداً.

تحضير بروستد الدجاج المقرمش

المقادير المطلوبة:

2 دجاجة بوزن 900 إلى 1000 جرام للواحدة.

2 كوب حليب رائب.

ملعقة كبيرة من (ملح – بابريكا – زعتر – ثوم بودر – بصل بودر).

ملعقة صغيرة من ( فلفل أسود – زنجبيل بودر).

2 ملعقة كبيرة شطة سائلة ( إختياري).

للتغطية:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة من ( ملح – بابريكا – زعتر – ثوم بودر – بصل بودر).

ملعقة صغيرة فلفل أسود + ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

نأخذ الدجاج ونقطع كل واحدة منها إلى 8 قطع غير الأجنحة ثم نغسلها جيداً ونقوم بتصفيتها وتجفيفها تماماً، مع عمل فتحات بالسكين حتى ينضج الدجاج من الداخل جيداً ثم نضع قطع الدجاج في وعاء عميق، نضف إليها الملح الثوم البودر البصل البودر الزعتر البابريكا الفلفل الأسود و الزنجبيل ثم نضف الحليب الرائب والشطة السائلة، بعد ذلك نخلط مكونات التتبيلة مع قطع الدجاج جيداً ويفضل إضافة عودين من الروزماري الطازج.

نغطي الوعاء وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وبعد ذلك نأخذ قطع الدجاج ونصفيها على شبكة، ومن ناحية أخرى نقوم بتجهيز خليط التغطية بإضافة الدقيق والنشا في وعاء عميق، ثم نضف التوابل مع الملح ونقلب جيداً ثم نأخذ قطعة دجاج ونغمسها جيداً في خليط التغطية، ثم نضعها جانباً في صينية وبعدها نأخذ قطعة أخري ونغمسها جيداً ثم نضعها في الصينية مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة والأخرى، وهكذا حتى ننتهي من كل قطع الدجاج وبعدها ندخلهم الفريزر لمدة ساعة.

بروستد الدجاج المقرمش بطريقة المطاعم

نجهز زيت غزير في مقلاة ونرفعها على النار حتى يسخن الزيت بدرجة حرارة متوسطة، ثم نضف 4 قطع من الدجاج بدون تقليب ونتركها على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين وبعدها نقلل درجة الحرارة إلى متوسط ونتركها لمدة 13 دقيقة، لتكون مدة التحمير بالكامل 15 دقيقة حتى نحصل على دجاج مقرمش جداً من الخارج وتسويته ممتازة من الداخل، بعد ذلك نضف قطع أخرى من الدجاج ونتركها حتى تنضج ثم نخرجها جانباً وهكذا، ثم يصبح بروستد الدجاج المقرمش جاهز للتقديم مع صوص الكاتشب.