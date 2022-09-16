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عمر شويل - جدة طريقة سهلة لتحضير صينية الأرز وفاهيتا الدجاج بطعم مميز، وصفة اليوم هي تحضير صينية الأرز بالفاهيتا وجبة سهلة وسريعة في صينية واحدة مع طعم مدهش، وصفة رائعة للتجديد في الغداء بطريقة مميزة جداً وهي صينية الأرز بالفاهيتا والمودزريلا، عبارة عن طبقة أرز بسمتي عليه طبقة من فاهيتا الدجاج بتتبيلة رائعة وآخر طبقة من المودزريلا، وجبة غداء متكاملة وسريعة والطعم في منتهى اللذاذة.

طريقة تحضير وجبة الأرز بالفاهيتا

مقادير تتبيلة الفاهيتا:

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون أو برتقال + بشر ليمونة أو برتقالة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة + ملعقة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من كل من (ثوم بودر – بصل بودر – كمون – كزبرة جافة – شطة مجروشة – ملح ).

ملعقة صغيرة نشا.

نصف كيلو صدور دجاج مخلية مقطعة مثل البانيه.

زيت لتحمير الفاهيتا.

بصل مقطع چوليان.

فلفل أخضر وفلفل ألوان مقطع.

مقادير الأرز:

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع مدة ساعة.

4 ملاعق زيت + ملعقة صغيرة سمن.

حبة بصل مفرومة + 2 حبة طماطم وسط مفرومة أو مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح + نصف ملعقة صغيرة من التوابل ( كركم – كاري – زعفران بودرة).

عود قرفة.

ليمون مجفف.

3 كوب شوربة أو ماء مغلي + مكعب مرقة.

نقوم بتجهيز تتبيلة الفاهيتا ففي وعاء نضف زيت الزيتون وعصير الليمون مع إضافة بشر الليمون والكزبرة الخضراء، ثم نضف الثوم المفروم مع إضافة التوابل والنشا ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم نضع صدور الدجاج ونغمسها في التتبيلة جيداً وبعد ذلك نغطي وعاء الفاهيتا ونتركها لمدة ساعة أو ساعتين، من ناحية أخرى نقوم بتجهيز الأرز البسمتي بتجهيز قدر على النار ونضف إليه الزيت والسمن، ثم نضف البصل المفروم ونقلب جيداً لمدة دقيقة وبعد ذلك نضف القرفة والليمون المجفف مع إضافة الملح والتوابل، ثم نقلب مرة أخرى وبعدها نضف الطماطم المفرومة والأرز البسمتي ثم نقلب المكونات جيداً مع إضافة الشوربة، ثم نغطي القدر ونترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب السوائل وبعدها نضعه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. في مقلاة ساخنة على النار نضف القليل من زيت الزيتون ونبدأ بتشويح قطع الفاهيتا.

صينية الأرز وفاهيتا الدجاج

نترك كل جهة لمدة 3 دقائق وبعدها نضعها في وعاء جانبي وفي نفس المقلاة نضع البصل والفلفل، ونقلب جيداً حتى يتغير لون الخضراوات ومن ناحية أخرى نأخذ قطع الفاهيتا ونقطعها إلى شرائح رفيعة، ثم نضعها على الخضراوات في المقلاة ونقلبهم قليلاً ثم نجهز صينية أو قالب بايركس ونضع الأرز ونوزعه بشكل متساوي، ثم نضع الفاهيتا ونوزعها جيداً ثم نضف طبقة من المودزريلا والشيدر، وبعد ذلك ندخل الصينية الفرن والنار من أعلى فقط حتى تذوب الجبن وبعدها تصبح جاهزة للتقديم.