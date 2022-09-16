نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفة لعمل البسبوسة بمكونات اقتصادية وبطعم خرافي مثل المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل وصفة لعمل البسبوسة بمكونات اقتصادية وبطعم خرافي مثل المحلات، تعد البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي تقبل عليها العديد من الأشخاص، حيث نجدها دائماً خاصةً في المناسبات السعيدة مثل الحفلات وأعياد الميلاد، ولكن نظراً لارتفاع أسعارها فإن ربة المنزل تقوم بالبحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل وبأبسط المكونات، وذلك لأنها تتميز بالقوام اللذيذ والمضبوط كما أنها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود، ولهذا سوف نستعرض سوياً طريقة تحضير البسبوسة مثل أشهر المحلات.
أفضل وصفة لعمل البسبوسة بقوام مضبوط مثل المحلات
تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدي جميع أفراد الأسرة حيث تتميز بالقوام والسماكة اللذيذة.
وذلك لأنه يتم تحضيرها في المحلات بطريقة احترافية تجعلها مميزة وفي أفضل مذاق.
حيث تتعدد طريقة إعدادها من خلال إضافة بعض المكونات مثل القشدة أو الكريمة مما تزيد من قيمتها الغذائية.
مكونات البسبوسة
- كوب وربع من دقيق السميد الناعم.
- 1/2 كوب من السمن البلدي.
- كوب صغير من السكر.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- 2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.
- علبة صغيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
مقادير الشربات
- كوب وربع من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل أو الجلوكوز.
- كيس من الفانيليا.
طريقة تحضير وصفة البسبوسة
للحصول علي أسهل وصفة لعمل البسبوسة كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :
- في وعاء مناسب قومي بمزج دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر واخلطيهم جيداً.
- ثم في وعاء آخر امزجي السمن والعسل حتي يتجانسا.
- وبعد ذلك ضعيهم علي خليط السميد وامزجي المكونات بدون عجن.
- ثم قومي بدهن صينية مقاس 30 بملعقة من السمن ورشه من الدقيق.
- قومي بسكب الخليط ويتم توزيعه بالتساوي من خلال ضرب الصينية من أعلي لأسفل.
- يتم إدخال الصينية في فرن ساخن مسبق تشغيله علي درجة حرارة 200.
- ثم تترك لمدة 30 دقيقة أو حتي احمرار الجوانب.
- في هذه الأثناء يتم تحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في إناء علي النار.
- وتترك حتي الغليان ثم يضاف عصير الليمون والعسل والفانيليا.
- يترك الشربات لمدة 5 دقائق ثم عند خروج البسبوسة من الفرن يتم سكبه مباشرة وهي ساخنة.
- تترك جانباً حتي تبرد ويمكن تقطيعها بعد ذلك وتقديمها مع العصير وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل وصفة لعمل البسبوسة بمكونات اقتصادية وبطعم خرافي مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.