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عمر شويل - جدة أفضل وصفة لعمل البسبوسة بمكونات اقتصادية وبطعم خرافي مثل المحلات، تعد البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي تقبل عليها العديد من الأشخاص، حيث نجدها دائماً خاصةً في المناسبات السعيدة مثل الحفلات وأعياد الميلاد، ولكن نظراً لارتفاع أسعارها فإن ربة المنزل تقوم بالبحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل وبأبسط المكونات، وذلك لأنها تتميز بالقوام اللذيذ والمضبوط كما أنها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود، ولهذا سوف نستعرض سوياً طريقة تحضير البسبوسة مثل أشهر المحلات.

أفضل وصفة لعمل البسبوسة بقوام مضبوط مثل المحلات

تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدي جميع أفراد الأسرة حيث تتميز بالقوام والسماكة اللذيذة.

وذلك لأنه يتم تحضيرها في المحلات بطريقة احترافية تجعلها مميزة وفي أفضل مذاق.

حيث تتعدد طريقة إعدادها من خلال إضافة بعض المكونات مثل القشدة أو الكريمة مما تزيد من قيمتها الغذائية.

مكونات البسبوسة

كوب وربع من دقيق السميد الناعم.

1/2 كوب من السمن البلدي.

كوب صغير من السكر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير الشربات

كوب وربع من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل أو الجلوكوز.

كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير وصفة البسبوسة

للحصول علي أسهل وصفة لعمل البسبوسة كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :