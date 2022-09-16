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عمر شويل - جدة خلطات طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار والجير المتراكم بدون ألم، اليكم الحل الأمثل للتخلص من بقع الأسنان والجير المتراكم في أقل وقت ممكن، وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى الطبيب والقيام بعملية التنظيف المعتادة للجير. سنعتمد في وصفاتنا اليوم على عناصر طبيعية ذات مفعول رائع للتخلص من الجير والاصفرار، منها الثوم الذي يعمل على تبييض الاسنان بشكل فعال كما أنه يعالج التهاب اللثة، الكركم الطبيعي فهو يعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي وفعال جداً كما يقلل خطر الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة وآلامها بشكل عام.

خلطات طبيعية لتبييض الأسنان

المكونات اللازمة لعمل الوصفة الأولى:

فص ثوم. ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

نأخذ فص الثوم ونزيل القشرة الخارجية ثم نبشره بمبشرة ونضعه في وعاء ثم نضف إليه مسحوق الكركم والبيكنج صودا، بعد ذلك نضف معجون الأسنان ونخلط المكونات بشكل جيد حتى تمام التجانس، وباستخدام فرشاة الأسنان الخاصة بنا نطبق هذا الخليط على الأسنان، نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط لمدة دقيقة من الأسفل إلى الأعلى والعكس ثم تُشطف الأسنان بالماء جيداً، وعلى الفور سنحصل على أسنان بيضاء وناصعة ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الخليط مرة يومياً، وإذا كان هناك نزيف أو إلتهاب أو انتفاخ لثة نقوم بوضع القليل من الخليط على المنطقة المصابة ونتركه لمدة 5 دقائق.

إزالة اصفرار الأسنان

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة الثانية:

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

في وعاء مناسب نضف الملح ومسحوق الكركم مع إضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون ثم نخلط المكونات جيداً، بعد ذلك نضف معجون الأسنان ونخلط مجدداً حتى تمام التجانس ثم نحتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة، وباستخدام فرشاة الأسنان نطبق هذا الخليط على الأسنان جيداً ونفرشها بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم تُشطف الأسنان جيداً بالماء وسنلاحظ نتيجة جيدة من أول إستخدام ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الخليط مرتين يومياً.