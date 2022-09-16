أحلي سحلب بالمكسرات اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المقاهي والكافيهات

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عمر شويل - جدة السحلب بالمكسرات من أفضل وأحلي المشروبات الساخنة المستحب تناولها في فصل الشتاء لدي جميع أفراد الأسرة، والمنتشر تناوله في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لأنه أحد المشروبات المغذية والدافئة، والتي تمنحنا الدفء في برد الشتاء كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويساعد علي تقوية العضلات، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل السحلب بالمكسرات والتي تختلف عن بعضها البعض، وذلك من خلال الناحية السليمة والصحية في طريقة عملها ومن خلال المقادير المناسبة، ولذا فقد يبحث العديد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله والذي نقدمه من خلال طريقتنا المميزة والسريعة، والتي يمكن تجهيزه بكل سهولة في المنزل وبطريقة صحية وبأقل تكلفة من المقاهي الكبري والكافيهات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ سحلب بالمكسرات. طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناتها المكونات مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب. طريقة التحضير نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.

نضع بالمقلاة كوبين من الحليب ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان.

ننزع المقلاة من على النار.

نقوم بتجهيز ملعقتين من السحلب علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.

وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك الى حد ما.

نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد إكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.

ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.

نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.

ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية.

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