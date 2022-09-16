نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة طريقة عمل البيتزا الان في المنزل زي المحلات وبجودة أعلى مع المقادير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا في المنزل االبيتزا من الأكلات المحببة لدى كثير من الناس، يعشقها الكبار والصغار، ويتفنن البعض بصنعها وإضافة النكهات التي يرغبونها، وهي من الأطباق إيطالية المنشأ، تنتشر في إيطاليا بشكل كبير بحيث يمكنك أن تزور هذا البلد إلا وأن تأكل طبق البيتزا المحبب لديك، لكننا سنكتب لكم هنا طريقة عمل البيتزا في المنزل على الطريقة الإيطالية بمواد سهلة ويمكن أن تتوفر في كل منزل حتى تحصلون على طبق البيتزا الذي تحبون:

مقادير البيتزا الإيطالية

نحتاج للعجين:

● ثلاثة اكواب ونصف من الطحين متعدد الاستعمالات.

● نصف كوب حليب دافئ.

● خميرة فورية خاصة بالعجين.

● ملعقة سكر كبيرة.

● ربع ملعقة من الملح.

● زيت الذرة.

نحتاج للصوص:

● حبتان من الطماطم.

● حبة فلفل أحمر.

● حبة فلفل أخضر.

● بصلة صغيرة .

● فصين توم.

● ملح.

● نكهة الكاري.

● اوريغانو.

● جبنة موزريلا لتغطية الوجه مقدار ٢٠٠ غ.

● معجون طماطم.

● زيت زيتون.

● فطر أو ذرة أو إضافات أخرى تحبونها.

طريقة التحضير:

تحضير العجين:

نضيف ملعقة من السكر إلى كوب الحليب ثم الخميرة ونتركها حتى تتفاعل الخميرة وتظهر لها فقاعات مدة عشر دقائق تقريبا، ننخل الطحين في وعاء ونضيف له الملح ثم نضيف الحليب الممزوج بالخميرة والزيت ونبدأ بالعجن جيداً، إذا كان القوام طريا فلا داعي لإضافة ماء، أما إذا كان قاسيا نضيف ماء حتى تتشكل عندي عجينة طرية، نمسح وجهها بالزيت ونتركها تتخمر مدة ساعة .

طريقة الصوص:

نقطع الطماطم والفلفل والبصل قطع متوسطة ثم نضعهم في الخلاط مه الثوم ونخلطهم حتى يصبح القوام ناعماً جداً، نصب الخليط في قدر صغير ونضعهم على نار متوسطة، ثم نضيف لهم التوابل وزيت الزيت ومعجون الطماطم ونغطيهم حتى الغليان لمدة ٧ إلى ١٠ دقائق.

نترك الصوص حتى يبرد ثم نرش الطحين على مكان العجن ونرق العجين حتى يصبح بارتفاع ١سم، نرش صينية الفرن طحين ونضع العجين ثم ندهنه بالصوص بشكل جيد، نضيف الإضافات الأخرى مثل شرائح من الفليفلة أو الفطر أو الذرة، وأخيرًا نرش الجبن وفوقه قليل من الاوريغانو، ندخلها على فرن محمى مسبقا مدة عشر دقائق إلى ١٥ د على درجة ٢٠٠ من الأسفل فقط، ونشغل الأعلى آخر ٣ دقائق، بعدها ستحصلون على أشهى بيتزا تحبونها.