نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل الان بأبسط الطرق الرائعة في بيتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل مأكولات الدجاج هي من أشهى المأكولات التي يحبها الكثير بأنواعها المختلفة، وتفضلها النساء في المطبخ لأن طريقة تحضيرها غالبًا ما تكون سهلة ومغذية في نفس الوقت، وأيضًا لا تحتاج إلى وقت كبير حتى تنضج فهي من الأطباق السريعة كذلك، وسنكتب لكم هنا طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بطريقة سهلة جدًا ومكونات يمكن أن تتوفر في المنزل دون الحاجة إلى شراء مكونات غريبة لا نعرفها.

مقادير تحضير طبق الشيش طاووق لشخصين:

● صدر دجاج مقطع (١ كيلو).

● ٦ فصوص توم مهروس.

● فلفل أسود.

● ملح.

● ربع ملعقة زنجبيل.

● بابريكا ملعقة صغيرة .

● عصير نصف ليمونة.

● رشة صغيرة كمون مطحون.

● زيت زيتون ٣ ملاعق.

● أعواد خشبية ل ضم الشيش.

● بصل مقطع (اختياري).

● ملعقة خل.

● فحمة للتبخير.

طريقة تحضير الشيش طاووق:

ننقع الدجاج مع الخل لمدة نصف ساعة، ثم نصفيه من الماء ونقطعه إلى قطع مكعبة متوسطة الحجم، ثم ننمزج التوابل كلها مع بعضها ونرشها فوق الدجاج، ثم نضيف الزيت وعصير الليمون إليه ونخلطهم حتى تمتزج التوابل مع كل القطع، نترك الدجاج متبلاً لمدة ساعتين على الأقل أو نحضره قبل النوم في اليوم السابق للحصول على نكهة تتبيل قوية، بعدها نحضر الأعواد الخشبية ونبدأ بضم قطع الدجاج بها، إذا كنتِ تحبين إضافة البصل سيدتي فمن الممكن أن تضعي بعض القطع بين الدجاج أثناء الضم.

مرحلة الشواء:

نرص جميع الأعواد الخشبية بعد الانتهاء من ضمها في صينية الفرن، ثم ندخلها إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية من الأسفل فقط أول نصف ساعة، ثم نشغل القسم العلوي بعد النصف ساعة، نتركه لمدة ساعة وربع في الفرن بدون مروحة، وساعة فقط إذا قمتِ بتشغيل المروحة، نشغل فحمة ونضعها ضمن طبق زجاجي صغير وندخلها إلى الفرن على الشبكة ونضع فوقها قطرات من الزيت ثم نطفئ الفرن ونتركها مع الشيش لمدة ٥ دقائق، نخرجه بعدها وستحصلين على طبق مبخر من الشيش خيالي الطعم.