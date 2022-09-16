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عمر شويل - جدة أسرع وصفة لتكثيف الشعر و مليء الفراغات وتعالج التساقط بنتيجة مذهلة، إن العناية بالشعر هو رمز الجمال والأنوثة كما أنه يعكس مدي اهتمامك به، ولذلك تقوم الفتيات والسيدات بشراء منتجات باهظة الثمن للحفاظ عليه وتقويته، مثل الشامبو أو الكريمات الكيميائية إلا أنها تمنحك نتيجة مؤقتة كما تتسبب في أضرار كثيرة لفروة الرأس، ولهذا تسعي للبحث عن بدائل طبيعية من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تكثيف الشعر ومنع تساقطه، حيث تتكون من مواد منزلية وآمنة في نفس الوقت وليس لها أي آثار جانبية سيئة علي الشعر علي عكس منتجات الشعر المعروفة.

أسرع وصفة لتكثيف الشعر وتعمل علي مليء الفراغات وعدم التساقط

يعد تكثيف الشعر من أكثر الأمور أهمية لدي النساء وهذا لتجنب حدوث أي مشاكل تتعلق به.

ولكن يتعرض الشعر للتقصف والخشونة من خلال عدة عوامل مثل عدم التنظيف أو نتيجة سوء التغذية.

ولهذا تلجأ لاستخدام منتجات خاصة بتكثيف الشعر مثل الماسكات أو حمام الكريم إلا أن لها نتائج سلبية.

وذلك لاحتوائها علي مواد كيميائية تتسبب في ظهور القشرة والفطريات علي فروة الرأس مما تمنع تحفيز نمو الشعر.

وصفة بياض البيض وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر وزيادة نموه

يحتوي بياض البيض علي نسبة كبيرة من البروتين التي تساعد علي زيادة كثافة الشعر ومنع تساقط الشعر.

وهذا إلي جانب زيت جوز الهند لاحتوائه علي أحماض أمينيه تقوم بتعزيز نمو الشعر وتقليل الجفاف وحماية الشعر من التلف.

مكونات الوصفة

بياض بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر وكيفية الاستخدام