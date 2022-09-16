نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طريقة عمل الكريب مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكرنب من الأكلات المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص فهو من الوجبات اللذيذة وأيضا سريعة التحضير لذلك عدد من السيدات يرغبن في طريقة عمل الكريب بشكل احترافي مثل المحلات تماما للاستمتاع بمذاقها وتقديمه إلى الأسرة، لذلك سوف نعرض طريقة عمل الكريب بجميع أسراره مثل المحلات تماما حتى تستطيعين الحصول على المذاق المميز بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكريب

يمكنك من خلال المقادير التالية عمل الكريب بشكل مميز ولذيذ وتكون المكونات على النحو التالي:

واحد كوب من الدقيق.

اثنين بيضة.

كوب من الحليب.

كوب من الماء ملعقة.

صغيره ملح.

ملعقة صغيره سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

اثنين ملعقة زبده سائحه.

طريقة تحضير الكريب

احضري وعاء مناسب ثم ضعي به البيض وخفقيه تماما ونضيف إليه ملعقة الفانيليا واستمري في الخفق ثم ضعي الدقيق وقلبيه جيدا اضيفي الحليب بالتدريج والماء ونستمر في التقليب. ضعي جميع المكونات في الخلاط أو المضرب الكهربائي ثم أضيفي الزبد وملعقة الملح. واستمري فيها الخوف حتى تحصلي على قوام سائل بشكل كبير. قومي بتسخين مقلاة على النار ثم ادهنيها بكمية قليلة جدا بالزيت واتركيها تسخن. ثم اسكبي الخليط ما يعادل ربع كوب منه ووزعيها بجميع أنحاء المقلاة حتى يأخذ الشكل الدائري. اتركيه قليلا على النار حتى ينتج وتظهر عليه علامات النصب ثم اقلبيه على الجانب الآخر. واتركيه قليلا ثم ارفعيه من على النار. كرري طريقة العمل حتى الانتهاء من كمية الخليط.

طريقه عمل حشو الكريب

يتعدد حشوات الكريب ولكن سوف نعرض الآن عمل حشو الكريب مميز باستخدام الدجاج الذي ينال على إعجاب جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وهي كالاتي: