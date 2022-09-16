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عمر شويل - جدة كريم منزلي بمكونات طبيعية فعالة للحصول على بشرة مثالية بدون أي عيوب، هذا الكريم فعال في ترطيب البشرة الجافة بعمق بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج الحروق والتخلص من جفاف الجلد، سنحتاج إلى جل الصبار فهو يعتبر مناسباً لأنواع البشرة المختلفة بشكل عام حيث يعمل على منع ظهور البقع الداكنة والتصبغات، كما يقي من ظهور حب الشباب ويجعل البشرة رطبة صافية ونضرة بالإضافة إلى دوره في تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

كريم منزلي لبشرة مثالية بدون عيوب

المكونات اللازمة لتحضير الكريم:

6 قطع صغيرة من الصبار.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة أو نشا الأرز أو نشا البطاطا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار أو زبدة الشيا أو كريم مرطب.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نأخذ قطع الصبار ونزيل الأشواك منها ثم نقوم بغسل أوراق الصبار للتخلص من المادة الصفراء، يتم نقع أوراق الصبار في الماء حتى يتغير لون الماء فالمادة الصفراء الموجودة تسبب تهيجات واحمرار للبشرة، بعد ذلك نقطع أوراق الصبار إلى قطع صغيرة ثم نضعها في الخلاط الكهربائي ليتم طحنها جيداً، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط باستعمال مصفاة للتخلص من بقايا الصبار التي لم تطحن، ثم نأخذ قدر مخصص للطهي ونضع به كوب من خليط الصبار الناتج ونضف إليه نشا الذرة ثم نخلط جيداً.

ترطيب البشرة الجافة طبيعياً

نضع القدر على النار ونحرك الخليط بدون توقف حتى نحصل على كريم الصبار، ثم نتركه يبرد تماماً وفي وعاء نضع جل الصبار ونضف إليه مقدار ملعقة كبيرة من كريم الصبار ثم نخلط جيداً، بعد ذلك نضع هذا الكريم في علبة نظيفة ويبقى صالح للاستعمال لمدة 10 أيام. يمكننا تحضير كريم آخر بإضافة زيت الزيتون إلى كريم الصبار بعد أن يبرد ونخلط جيداً، ثم نفرغه في علبة نظيفة ويبقى صالح للاستعمال لمدة 5 أيام، نقوم بتطبيق الكريم الأول أو الثاني على البشرة في النهار ثم ندلك البشرة جيداً حتى تتشرب الكريم، بعد ذلك نترك الكريم لمدة ساعتين ثم نغسل البشرة بالماء جيداً ويمكننا أيضاً تطبيق هذه الكريمات ليلاً قبل النوم.